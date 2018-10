Liga, 36^ giornata. Clasico e bagarre europea

Una settimana dopo essersi laureato campione di Spagna, il Barcellona di Ernesto Valverde vuole togliersi un'altra soddisfazione, festeggiando al Camp Nou contro gli arcirivali del Real Madrid, in un Clasico di fine stagione che conserva comunque il suo fascino. Definita la zona Champions e quella retrocessione, la Liga giunge alla sua trentaseiesima giornata con diverse squadre in piena lotta Europa League: già qualificato il Betis Siviglia, lottano Getafe e Girona, con il Siviglia del nuovo allenatore Joaquin Caparros costretto a rimontare. Da seguire il Villarreal di Javi Calleja, opposto al Valencia di Marcelino. Vuole infine mantenere il secondo posto l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, già in volo verso la finale di Lione, impegnato al Wanda Metropolitano contro l'Espanyol. Il programma completo:

Venerdì 4 maggio. Ore 21. Siviglia - Real Sociedad. Esonerato Montella, il Siviglia del nuovo tecnico Joaquin Caparròs, fermo a 48 punti, cerca di agguantare almeno il settimo posto. Al Ramon Sanchez-Pizjuàn giunge una Real Sociedad che ha vinto quattro delle ultime cinque partite, a quota 46 punti. Attesa per la formazione degli andalusi, con i nomi di Layun, Roque Mesa e Sandro rilanciati dal cambio di guida tecnica. Baschi senza Xabi Prieto, Elustondo e Ruben Pardo: riecco Zurutuza e Odriozola.

Sabato 5 maggio. Ore 13. Girona - Eibar. 48 punti anche per il Girona di Machin, che spera ancora nell'Europa League, impegnato al Municipal de Montilivi contro l'Eibar di Mendilibar (44 punti), protagonista di un'altra ottima stagione. Catalani privi dello squalificato Maffeo, baschi con il dubbio Arbilla (si scalda ancora Lomban) e la possibilità di rivedere il cileno Orellana nel ruolo di mezza punta.

Ore 16.15. Athletic Bilbao - Betis Siviglia. Match dal significato opposto a San Mamès per Athletic e Betis. I baschi di Ziganda hanno deluso lungo tutto l'arco della stagione, fermi a 40 punti, mentre gli andalusi di Quique Setièn hanno raggiunto l'Europa League, quinti a quota 59. Padroni di casa senza Balenziaga e gli squalificati De Marcos e Raul Garcia: Saborit, Muniain e Susaeta possibili novità di formazione. Ospiti con Sergio Leòn di punta e il gioiellino Fabian in vetrina.

Ore 18.30. Celta Vigo - Deportivo La Coruna. Derby galiziano al Balaidos di Vigo, tra altre due deluse della Liga. Il Depor di Seedorf è già retrocesso, nonostante la prova gagliarda contro il Barcellona di domenica scorsa (28 punti), mentre il Celta non vince da quattro partita ed è fermo a 45 punti. Dubbio Iago Aspas per Unzue (out Emre Mor), mentre Seedorf conferma il suo 4-3-1-2.

Ore 20.45. Villarreal - Valencia. Non può sbagliare il Villarreal di Javi Calleja, sesto a 54 punti e a un passo dalla qualificazione all'Europa League. Al Madrigàl arriva un Valencia in calo nelle ultime gare, ma comunque saldamente quarto a 67 punti. Submarino Amarillo che conta sui gol di Carlos Bacca, nel 4-2-3-1 con Castillejo, Raba e Cheryshev alle spalle del colombiano. Solo Coquelin out per il Valencia, che potrebbe schierare Ruben Vezo esterno destro, con il solito ballottaggio in avanti tra Zaza e Santi Mina.

Domenica 6 maggio. Ore 12. Malaga- Alavès. Il già retrocesso Malaga (20 punti) sta giocando con orgoglio le ultime partite della sua Liga. A La Rosaleda ecco l'Alavès di Abelardo, che ha al contrario raggiunto l'obiettivo salvezza, tredicesimo a 41 punti. Andalusi decimati dagli infortuni, baschi senza gli squalificati Pedraza e Ruben Sobrino: pronti Burgui e Ibai Gomez.

Ore 16.15. Atletico Madrid - Espanyol. Raggiunta la finale di Europa League, all'Atletico Madrid non resta che difendere il secondo posto in classifica (75 punti). Impegno abbordabile al Wanda Metropolitano, contro un Espanyol salvo ma deludente (40 punti). Correa e Diego Costa squalificati per il Cholo, che potrebbe dare una nuova chance a Fernando Torres, in ballottaggio con Gameiro. Ospiti con Gerard Moreno e Sergio Garcia di punta e qualche giovane da lanciare.

Ore 18.30. Las Palmas - Getafe. Sul campo del retrocesso Las Palmas (22 punti), il Getafe di Bordalas cerca punti importanti in chiave Europa League. Ospiti senza gli squalificati Sergio Mora, Molinero, Fajr, Damiàn e Bruno, oltre agli infortunati Arambarri e Remy, con in campo giovani e seconde linee. Isolani privi di Dani Castellano, in campo per l'orgoglio.

Ore 20.45. Barcellona - Real Madrid. Il Clasico del Camp Nou vive di due momenti diversi. Il Barça festeggia la Liga davanti ai suoi tifosi (86 punti, imbattuto in campionato), il Real è già proiettato alla finale di Champions League. Blaugrana in formazione tipo, con un unico dubbio, legato a Iniesta. Merengues senza Isco, Varane e Carvajal: ecco Lucas Vazquez e Nacho in difesa, con Asensio favorito su Bale per supportare Ronaldo e Benzema.

Luned' 7 maggio. Ore 21. Leganès - Levante. Match irrilevante ai fini della classifica. Entrambe salve a 40 punti, Leganès e Levante si sfidano al Municipal de Butarque, con un occhio alla prossima stagione.