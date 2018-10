Ligue 1: incroci vitali nella zona europea, ultima chiamata per Tolosa e Lilla

Già campione di Francia, trasferta non troppo complicata per il Paris Sain-Germain, in casa di un Amiens tatticamente inferiore ai parigini e lontano da quella zona retrocessione che di solito spinge oltre i propri limiti le squadre che la vivono. Si prevede dunque un anticipo divertente e spensierato. Novanta minuti casalinghi per il Lione, che contro un Troyes costretto a fare punti dovrà però difendere il secondo posto dagli attacchi delle inseguitrici. La neopromossa cercherà di strappare quantomeno un pari per continuare a lottare, difficile comunque che i ragazzi di Génésio perdano punti. Cercherà di tornare al successo per sognare il secondo posto, invece, il Monaco del mago Jardim, in casa di un Caen a cui mancherebbero tre punti per salvarsi. I padroni di casa non rischierebbero la Ligue 2, i biancorossi dovranno però evitare di sottovalutare la sfida.

Molto più duro il turno del Marsiglia, che davanti al caloroso pubblico del Velodrome se la vedrà contro un Nizza ancora non estromesso dalla zona Europa League. Balotelli e compagni vorranno far punti per avvicinarsi al quinto posto, quelli di Rudi Garcia sperano nel successo e nel tonfo di qualche formazione meglio piazzata. Davvero in uno stato di forma strepitoso, cercherà il quarto successo consecutivo il Saint Etienne, in casa e contro un Girondins de Bordeaux ancora potenzialmente in zona europea. Si prevede una sfida ricca di fascino ed equilibrio, les verts avranno però dalla loro il tifo di casa. Non dovrebbe avere problemi, poi, nemmeno lo Stade Rennais di Lamouchi, che in casa se la vedrà contro uno Strasburgo davvero inferiore tatticamente. La neo-promossa, a +3 dal diciottesimo posto, venderà però cara la pelle.

Deve necessariamente vincere per sperare ancora, invece, il Metz, che in casa se la vedrà contro un Angers praticamente salvo ma senza vittoria da quattro turni. I bianconeri sono una rosa arcigna e compatta, i granata dovranno dunque avere calma e non sprecare alcuna occasione. Vero e proprio spareggio, poi, quello tra Tolosa e Lille, formazioni pesantemente a rischio retrocessione e dunque costrette a vincere per dare un deciso taglio alla salvezza. I biancoviola non dovranno fallire l’impegno casalingo, il LOSC dovrà far valere un tasso tecnico superiore. Potrebbe vincere la paura di perdere. Gara spensierata e quindi potenzialmente divertente, quella tra Guingamp e Dijon, formazione lontane da qualsiasi discorso europeo. Difficile davvero fare pronostici. Infine, match che potrebbe aprire spiragli inattesi quello tra Nantes e Montpellier: chi vince, infatti, potrebbe sperare in qualcosa in più del centro classifica.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

04.05. 20:45 Amiens Paris SG

06.05. 15:00 St. Etienne Bordeaux

06.05. 16:30 Lione Troyes

06.05. 17:00 Caen Monaco

06.05. 17:00 Dijon Guingamp

06.05. 17:00 Metz Angers

06.05. 17:00 Nantes Montpellier

06.05. 17:00 Rennes Strasburgo

06.05. 17:00 Tolosa Lilla

06.05. 21:05 Marsiglia Nizza