Alex Ferguson operato d'urgenza per emorragia cerebrale

Arrivano brutte notizie dall'Inghilterra: Alex Ferguson è stato operato d'urgenza per emorragia cerebrale nella giornata di oggi. Come hanno riportato i colleghi della stampa inglese, questa mattina un'ambulanza ha portato il manager scozzese al Macclesfield district Hospital, per poi trasferirlo successivamente al Salford Royal. Ferguson avrebbe avuto già un malore giovedì, ma quest’oggi le sue condizioni si sarebbero aggravate mentre si trovava nella sua casa del Cheshire verso le nove di questa mattina.

Le condizioni appaiono leggermente migliorate come ha riferito lo stesso club tramite un tweet: "Intervento riuscito, ora avrà bisogno di un periodo intensivo di cure". La famiglia chiede privacy visto che il 76enne dovrà restare a lungo in terapia intensiva.

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.



Everyone at Manchester United sends our very best wishes. pic.twitter.com/SDoNzMwVEZ — Manchester United (@ManUtd) 5 maggio 2018

We will keep Sir Alex and his loved ones in our thoughts during this time, and we are united in our wish to see him make a comfortable, speedy recovery. — Manchester United (@ManUtd) 5 maggio 2018

Ferguson era apparso in buona salute solo una settimana fa per il saluto a Wenger, durante il match con l'Arsenal.

arsenal twitter

Già nel pomeriggio erano uscite le prime indiscrezioni, alimentate dall'assenza in panchina del figlio Darren nella partita del Dancaster, contro il Wigan (in programma in serata) la squadra che allena, "per gravi motivi familiari".

Per 26 anni di fila alla guida dei Red Devils, Ferguson si era ritirato nel 2013. Un grande per chiunque ami il calcio