Premier League - L'Huddersfield tenta l'impresa all'Etihad

Questo campionato è stato quasi una passeggiata per Pep Guardiola, che ha vinto la Premier con ampie giornate di anticipo. Il distacco con i cugini dello United è enorme, e ha costretto i Red Devils ad accontentarsi del secondo posto. La squadra di Mourinho, tuttavia non ha in cassaforte la “medaglia d'argento” avendo il Liverpool alle costole. Il City oggi potrà dunque festeggiare il titolo a prescindere dal risultato della gara contro gli uomini di Wagner.

UNO SGUARDO ALLA PROSSIMA STAGIONE

Guardiola dunque pensa al futuro con gli unici rimpianti per questa stagione della Champions e dell’FA Cup, quest’ultima abbandonata dopo la sconfitta contro il Wigan Athletic. L’ex allenatore del Barcellona dunque può già pensare agli acquisti da fare nella prossima sessione estiva di calciomercato, per creare una squadra ancora più forte così da provare l’assalto europeo.

Manchester City.com

I 3 PUNTI PER LA SALVEZZA

Per l’Huddersfield la Premier invece non è ancora finita. I Terriers infatti questo pomeriggio dovranno vincere per prolungare il distacco dalla zona retrocessione, a distanza di soli 2 punti. Gli uomini di Wagner sono reduci da una vittoria importante contro il Watford, e in casa del City, l’Huddersfield potrebbe provare l'impresa così da allungare sulla zona rossa, quest'anno ricca di "pretendenti".

HuddersfieldTwitter

QUI TERRIERS - Ince non ci sarà per la gara contro i citizens. Wagner potrebbe optare dunque per un 4-3-3 più compatto. A sostituire il compagno infortunato il ci saranno La Parra, Pritchard e Quaner a sostengo di Mounie unica punta.

(4-3-3): Lossl; Hadergjonaj, Zanka, Schindler, Kongolo; Mooy, Hogg, Pritchard; La Parra, Mounie, Quaner.

Huddersfield Twitter

QUI CITIZENS- Walker rimane in dubbio dopo la botta accusata nella vittoria per 4-1 contro il West Ham. Com Kompany titolare siederà in panchina Laporte, il quale sarà accompagnato da Gundogan. A centrocampo dunque spazio a David Silva e De Bruyne a sostegno del tridente composto da Sterling, Sanè e Gabriel Jesus.

(4-3-3) Ederson; Walker, Kompany, Otamendi, Delph, David Silva, De Bruyne, Fernandinho, Sterling, Gabriel Jesus, Sanè.

Manchester City Twitter

La gara si giocherà all'Etihad Stadium di Manchester alle 14.30, ora italiana. Il match sarà arbitrato dal sig. Mike Dean..