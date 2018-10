Premier League - Il Chelsea per 3 punti che valgono oro

Il raggiungimento della finale di Champions da parte del Liverpool ha sicuramente alzato a mille l’umore degli uomini di Klopp. Con un inaspettato traguardo ora i Reds inseguono l’obbiettivo secondo posto, per vincere la sfida ravvicinata di classifica contro lo United. La squadra di Mourinho infatti ha perso punti contro il Brighton, uscendo sconfitta per 1-0, occasione ghiotta per la truppa del sergente tedesco. Il Chelsea invece deve approfittare dello stop del Tottenham per continuare a inseguire il sogno Champions, il quale si potrebbe concretizzare conquistando quest'oggi, tre punti importantissimi.

Un Liverpool Europeo

Klopp rimane a quota 72 a meno 5 dal Manchester United. L’ex allenatore del Borussia Dortmund potrebbe dunque stasera tentare di dimezzare lo svantaggio forte del morale a mille che in questi giorni ha acquisito la sua rosa dopo il raggiungimento della finale di Champions League. Con il capitolo Europa archiviato anche per l'anno prossimo, per il Liverpool resta solo cercare di vincere la finalissima contro il Real Madrid, e per farlo servirà una rosa fresca e piena di energie, ecco perché l'allenatore tedesco potrebbe optare per una turnazione dei suoi in questa gara scoppiettante con il Chelsea.

Missione Europa

Il Chelsea come già detto è alla ricerca della qualificazione in Champions. Sostanzialmente la compagine di Conte, quest'anno, non ha giocato una stagione al meglio delle aspettative, complice anche la cessione di Matic, sostituito con Bakayoko, che oggettivamente non è stato all'altezza della situazione. Ai Blues rimane dunque unicamente la finalissima di FA Cup, ma con tanti rimpianti lasciati dietro le spalle. Ora spetta agli uomini di Conte non perdere questo ultimo treno che porta verso la Champions League.

QUI LIVERPOOL - Come già annunciato, Klopp schiererà una formazione leggermente rimaneggiata - soprattutto nelle retrovie - nell'intento preservare i propri giocatori in vista della Champions. In difesa, possibilità per Klavan, mentre sulle fasce scalpitano Clyne e Moreno. A centrocampo pronto Wijnaldum potrebbe agire insieme a Milner e a Henderson. Non cambia il tridente, con Mane e Salah ai lati di Firmino.

Liverpool (4-3-3) Karius; Alexander Arnold, Klavan, Van Dijk, Clyne; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mane.

QUI CHELSEA - Conte ritrova Alonso, il quale ha scontato la squalifica di 3 giornate. A destra potrebbe esserci Zappacosta, stavolta però in un 3-4-2-1, in modo da sfruttare dal primo minuto Willian al posto di Bakayoko. Il brasiliano agirebbe dunque alle spalle di Hazard, dietro Giroud, unica punta.

Chelsea (3-4-2-1) Curtois; Rudiger, Cahill, Azpilicueta; Zappacosta, Fabregas, Kante, Alonso; Willian, Hazard; Giroud.

La gara si giocherà allo Stamford Bridge di Londra alle 17.30, ora italiana. Il match sarà arbitrato dal sig. A. Taylor.