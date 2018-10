Eredivisie: Roda e Sparta Rotterdam ai playout, lo Zwolle è fuori dalla zona europea

Termina un'altra stagione di Eredivisie. Negli ultimi novanta minuti stagionali, le diciotto migliori d'Olanda concludono ufficialmente la propria annata, con gli ultimi obiettivi finalmente delineati. Nelle zone nobili, pareggio senza reti tra PSV Eindhoven e Groningen, che concludono senza ulteriori scossoni la propria stagione. Vince invece l'Ajax, autore di un'ottima prestazione in casa dell'Excelsior: apre i giochi un autogoal di de Ligt, nella ripresa Kluivert e Dolberg rimontano per i lancieri. Vittoria di misura, invece, per l'Utrecht, che batte il VVV Venlo grazie all'unica rete di Klich.

Nella zona playoff, perde ma si conferma comunque ottavo l'Heerenveen, schiantato da un Feyenoord Rotterdam ripresosi troppo tardi. Dopo la doppietta di Berghuis nel primo tempo, gli ospiti si fanno rimontare a causa di Brujin e di un autogoal di van der Heijden. Brujin fallisce poi un rigore, il Feyenoord ne approfitta vincendo grazie a Basacikoglou. Perde e non conquista i playoff, invece, il PEC Zwolle, che conclude la propria stagione nel modo peggiore possibile. In casa dell'AZ Alkmaar, il PEC perde addirittura per sei reti a zero: la doppietta di Weghorst, la tripletta di Jahanbakhsh e la rete di Midtsjo mette KO lo Zwolle. Emozionante pari, invece, tra Willem II e Vitesse: Tsimikas e Rienstra illudono per due volte i padroni di casa, Miazga e Matavz recuperano.

Scivolando nelle zone di bassa classifica, 1-1 tra Twente e Breda, con i padroni di casa che non vincono nemmeno nell'ultima sfida stagionale. Succede tutto nella ripresa: a Koch risponde infatti George. Perde malamente, al contrario, lo Sparta Rotterdam, da tempo condannato agli spareggi e sconfitto in casa dall'Heracles Almelo: Friday e Peterson senno nel primo tempo, Spierings apre invece la ripresa. In seguito si scatenano gli ospiti, che segnano con Vermeij (doppietta), breukers e Gladon. Sconfitta anche per il Roda, che perde 2-3 in casa di un ADO Den Haag miracolosamente ai playoff Europa League. I gialloneri, sotto nel primo tempo a causa della doppietta di Johnsen e del goal di Immers, si scuotono solo nella ripresa con Schain e Gustafson.

DI SEGUITO I FINALI DI GIORNATA:

14:30 Finale Alkmaar 6 - 0 Zwolle

14:30 Finale Excelsior 1 - 2 Ajax

14:30 Finale Heerenveen 2 - 3 Feyenoord

14:30 Finale PSV 0 - 0 Groningen

14:30 Finale Roda 2 - 3 Den Haag

14:30 Finale Sparta Rotterdam 2 - 5 Heracles

14:30 Finale Twente 1 - 1 Breda

14:30 Finale Utrecht 1 - 0 Venlo

14:30 Finale Willem II 2 - 2 Vitesse