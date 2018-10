Clasico Fox, ascolti da record per Barcellona-Real Madrid

Non valeva nulla per la classifica delle due squadre, ma non per questo Barcellona-Real Madrid è stata una partita poco seguita dagli appassionati italiani di calcio in generale. Fox Sports Italia ha trasmesso in esclusiva la gara del Camp Nou e a livello di numeri e ascolti ancora una volta la performance del canale disponibile su Sky ha fatto registrare numeri importanti.

Con 459 mila spettatori medi e oltre un milione di contatti, l’incontro tra Messi e Cristiano Ronaldo ha registrato una share tv del 2%. Durante la diretta della sfida del Camp Nou, Fox Sports risulta il singolo canale più visto della piattaforma Sky con il 9,4% di share tra gli abbonati. Sul target giovani maschi (15-34 anni) il canale dei Top Player si conferma la prima scelta con il 17,3% di Share tra gli abbonati Sky. Ascolti al top per Fox Sports anche in total day: il canale 204 di Sky registra il terzo miglior risultato da luglio a oggi con lo 0,40% di Share Tv.

Un successo per il canale che ha costruito intorno a El Clasico un vero e proprio evento. Con lo studio condotto da Alvaro von Richetti e i suoi ospiti Federico Balzaretti e Cristian Chivu e un commentatore d’eccezione come Fabio Capelloche ha affiancato la telecronaca di Stefano Borghi.