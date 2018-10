Chelsea, una vittoria per continuare a sperare

Servivano solamente i 3 punti, per non perdere ogni speranza di una rincorsa ormai quasi impossibile, ed i 3 punti sono arrivati. Il Chelsea conquista una vittoria prestigiosa, contro il Liverpool che tra 20 giorni si giocherà la Champions League contro il Rea Madrid nella finale di Kiev, e rilancia la propria candidatura per la conquista della top four e per partecipare anche l’anno prossimo al torneo europeo più importante.

La partita giocata a Stamford Bridge è la massima espressione del calcio targato Antonio Conte, fatto di compattezza, corsa e cinismo: basta infatti una testata di Olivier Giroud al 32’ del primo tempo per assicurarsi la vittoria contro un Liverpool non al massimo della forma, anche condizionato dalle fatiche europee di mercoledì sera. A parte un paio di rischi nella parte iniziale di match, i Blues controllano senza grossissimi problemi e colpiscono alla prima occasione pericolosa con l’attaccante francese, al sesto centro in 11 presenze contro i Reds in Premier League; nella ripresa si scatena il solito Eden Hazard, autore di giocate spettacolari come è di consuetudine, ma il raddoppio non arriva – c’è anche goal annullato a Rudiger, in giornata super, per evidente fuorigioco.

A Conte basta questo: il successo serve ai londinesi per avvicinarsi sensibilmente alla zona Champions, anche grazie allo stop del Tottenham, fermato a sorpresa dal West Bromwich. La distanza dal quarto posto degli Spurs è ora di 2 punti, mentre la terza piazza occupata dal Liverpool ne dista 3, con i Reds che però hanno giocato una partita in più: potenzialmente quindi i Blues possono agganciare la squadra di Jurgen Klopp, anche se la differenza reti – prima discriminante in caso di arrivo a braccetto – premierebbe questi ultimi. Il calendario ora propone sfide interessanti, perché il Chelsea giocherà le ultime due contro Huddersfield – ancora impegnato nella lotta per non retrocedere – e Newcastle, il Tottenham se la vedrà con i Magpies ed il Leicester – entrambe senza più obiettivi - mentre il Liverpool chiuderà ad Anfield contro il Brighton, già salvo ma alla caccia di risultati prestigiosi – vedi la vittoria contro lo United di venerdì.