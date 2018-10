Dalla Spagna: "Principio di accordo tra Atletico Madrid e Cavani"

Il mercato estivo non è ancora cominciato ma i primi movimenti sono iniziati soprattutto in Spagna. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, infatti, l'Atletico Madrid avrebbe raggiunto un principio di accordo con Edinson Cavani per il trasferimento dell'ex Napoli alla corte di Simeone. In caso di partenza (sempre più probabile) di Griezmann l'Atletico avrebbe individuato nell'attaccante uruguaiano il sostituto perfetto per puntare a traguardi nazionali e internazionali. Nell'esclusiva del quotidiano catalano, però, c'è di più visto che lo stesso Cavani, che attualmente percepisce 12 milioni di euro a stagione dal PSG, sarebbe pronto a tagliarsi parte dello stipendio per trasferirsi dalle parti del Metropolitano.

Per adesso sono solamente voci ma il rapporto tra l'ex Napoli e il club parigino, soprattutto in questa stagione, non è stato affatto idilliaco vista anche la diatriba con Neymar ad inizio stagione, a causa dei tanto chiacchierati rigori "rubati" dall'ex Barcellona all'attaccante uruguaiano, e le presunte liti verbali (e non) all'interno dello spogliatoio nel dopo partita con il Lione. Cavani sta disputando la quinta stagione dalle parti del Parco Dei Principi e in 245 presenze ha realizzato 169 gol. In questa stagione 47 presenze e 39 reti di cui 28 in campionato, 7 in Champions e 4 in Coppa Nazionale. Questa sera scenderà in campo nella finale di Coppa di Francia con il modesto Les Herbiers. In caso di successo (e le percentuali sono discretamente alte) potrebbe essere l'ultimo trofeo di Cavani con la maglia del PSG?

Lo scopriremo solo vivendo ma Simeone tenta anche un altro calciatore del PSG: Angel Di Maria. Secondo quanto riportato da El Larguero, infatti, l'argentino ex Real, che ha il contratto in scadenza nel 2019, è stato offerto all'Atletico Madrid e, al pari di Cavani, potrebbe accasarsi al Metropolitano per ritrovare la centralità all'interno di un progetto visto che, in quel di Parigi, le porte potrebbero essere abbastanza chiuse nella prossima stagione.