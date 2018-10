Liga - Il Barcellona schianta il Villareal, il Siviglia batte il Real Madrid

Ieri sera si sono giocate le sfide valide per i recuperi della trentaquattresima giornata di Liga. Undici reti messe a segno e le vittorie di Barcellona e Siviglia nei confronti di Villarreal e Real Madrid con i Catalani che mantengono l'imbattibilità quando mancano due giornate alla fine mentre gli andalusi si avvicinano alla qualificazione alla prossima Europa League.

Partiamo dalla sfida che si è giocata alle 20:00 con il Barcellona che senza troppi problemi liquida un Villareal già certo della qualificazione alla prossima Europa League. Partita archiviata già nella prima frazione grazie alla rete di Coutinho a sbloccare il match e quelle di Paulinho e Messi a chiuderlo definitivamente. Nella ripresa Show di Dembelè che realizza una doppietta: la prima rete su assist di rakitic mentre la seconda è una vera gemma con il francese che parte da centrocampo salta due avversari in velocità e con un delizioso pallonetto batte l'estremo ospite. Nel mezzo c'è la rete della bandiera di Sansone per gli ospiti. Con questo successo il Barcellona sale a quota 90 punti, +15 sull'Atletico Madrid e, quando mancano due giornate alla fine, è ad un passo dal record di imbattibilità nell'arco di tutto il torneo.

Nell'altra sfida invece successo di fondamentale importanza in chiave Europea per il Siviglia che batte il 3 al 2 il Real Madrid si avvicina alla qualificazione alla prossima Europa League. Match sbloccato da Ben Yedder nella prima frazione di gioco e sempre nel primo tempo arriva il raddoppio con Layun Nella seconda frazione di gioco i castigliani, imbottiti di riserve, provano a reagire ma Sergio Ramos prima sbaglia un rigore e poi infila nella propria porta un innocuo cross di Mercado per il 3-0 del Siviglia. Nel finale sussulto della squadra di Zidane che va in gol Mayoral e lo stesso Ramos ma non basta: al Sanchez Pizjuan termina 3-2.