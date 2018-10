Bundes, l'ultimo ballo: tre squadre per un posto in Champions; Amburgo in cerca del miracolo

Ci siamo, domani va in scena l'ultimo turno della Bundesliga 2017/2018 e ancora molti verdetti sono da enunciare. Apertissima la lotta per le coppe europee: tre squadre si giocano il quarto posto ed altrettante il settimo posto, con anche possibili esclusioni eccellenti. Aperta, ancora, la lotta per la salvezza: l'Amburgo ha bisogno di un miracolo, ma la matematica gli lascia ancora speranza, così come il Wolfsburg può salvarsi direttamente condannando il Friburgo al playout. Andiamo a vedere che match seguire da vicino e perché.

Le più scottanti sono certamente quelle che valgono la permanenza nella massima serie tedesca. L'Amburgo scenderà in campo davanti ai propri tifosi contro il Borussia Moenchengladbach. Per sperare di scavalcare il Wolfsburg dovrà per forza vincere contro i Fohlen, cosa già di per sé non semplice poiché i bianconeri si giocano un posto in Europa, ma dovranno comunque tenere un occhio al tabellone ed in particolare al campo dei Lupi. La squadra di casa Volkswagen ospita il Colonia già retrocesso in un match all'apparenza semplice, ma che nasconde tranelli. Con una vittoria i verdi sarebbe sicuramente ai playout e metterebbero pressione anche al Friburgo, impegnato contro l'Augsburg senza obiettivi. La situazione è intricata, ma abbastanza chiara: i Bundes-Dino devono vincere per sperare nel playout, il Wolfsburg per provare a salvarsi e sicuramente per non retrocedere direttamente in Zweite. Ai ragazzi di Streich, invece, basta anche un pareggio.

Spostandoci in alto, invece, c'è la lotta per l'Europa. Tutto è ancora aperto e nessuno è sicuro del posto. Andiamo però con ordine. Il big match tra Hoffenheim e Borussia Dortmund deciderà le sorti del terzo e quarto posto. Nagelsmann deve vincere per tenere dietro il Leverkusen e confermare il quarto posto o prendersi il terzo in caso di largo successo; a Stoeger basta il pareggio per essere sicuro di andare ai gironi di Champions League. Abbiamo citato il Bayer, forse l'unica squadra di quelle attualmente fuori dai primi quattro posti ad essere sicura di giocare in Europa, resta da vedere quale. Una vittoria contro l'Hannover metterebbe pressione all'Hoffenheim ed allo stesso tempo gli garantirebbe il quinto posto in classifica, messo in pericolo da Lipsia e Eintracht Francoforte, altre due costrette alla vittoria dalle avversarie alle spalle. I RotenBullen andranno nella capitale con il sogno Champions ancora vivo, anche se servirebbe un mezzo miracolo, mentre le Adler faranno visita allo Schalke ansioso di chiudere al meglio una grande stagione davanti al proprio pubblico. Attenzione, infine, anche allo Stoccarda - impegnato con il Bayern - ed al sopracitato 'Gladbach che potrebbero ribaltare tutta la classifica e prendersi due posti in Europa League.