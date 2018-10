Bundesliga - Il Lipsia approda in Europa League

Nell'ultima giornata di Bundesliga c'è ancora molto da decidere. Solo Bayern, Schalke e Colonia hanno già ricevuto il proprio verdetto mentre Dortmund, Leverkusen, Hoffenheim, Lipsia, Eintracht Francoforte e Stoccarda come outsider si giocano l'Europa. Il Lipsia per confermare il sesto posto, o perché no provare la qualificazione in Champions, si troverà all'Olympiastadion di Berlino per una partita tutt'altro che facile con i mezzi cugini dell'Hertha. Con la squadra di Berlino già sicura del suo piazzamento, l'unico obiettivo è quello di concludere al meglio questo campionato. Per quanto riguarda le formazioni, Dardai opta per il classico 4-4-2 con Selke in avanti pronto ad aggredire la sua ex squadra. Hasenhuttl conferma il giovane Lookman che probabilmente verrà riscattato dai tori rossi.

Non ci vuole molto: calcio d'angolo, palla in mezzo per Upamecano e gol dello 0-1. Due minuti più tardi pareggia l'Hertha: corner per i biancoblu e Ibisevic incorna riportando il risultato in parità. Il Lipsia non accetta il risultato: Lookman mostra tutto il suo talento e batte Jarstein. Il Lipsia in questo momento si trova al sesto posto. La partita ha un solo protagonista, il Lipsia, che fa di tutto pur di tornare a giocare in Europa. Il buon gioco viene premiato e i Roten Bullen vanno sull'1-3: Augustin non approfitta bene dell'assist di un compagno, ma Jarstein lo aiuta nella realizzazione. L'Hertha non molla però e ci prova con Selke in contropiede ma il tedesco si allunga troppo la palla e non crea problemi alla difesa bianco rossa. Altro calcio d'angolo per i padroni di casa, colpisce Kalou di testa ma prende il palo. Il primo tempo si conclude sull'1-3 meritatissimo dalla squadra di Hasenhuttl.

All'inizio del secondo tempo i Roten Bullen chiudono la pratica: Augustin serve Werner e il tedesco con molta bravura segna il gol dell'1-4 mettendo così in cassaforte il discorso Europa League. Neanche il tempo di respirare e subito Augustin firma la cinquina: il francese riceve palla in area di rigore e riesce a superare Jarstein. Doppietta per lui e 5-1 per il Lipsia che può così festeggiare il ritorno in Europa dopo neanche un mese dall'eliminazione di Marsiglia. Dardai non ci sta e schiera Schieber al posto di Pekarik per dare una spinta offensiva alla squadra. Qualche giro di lancette e i risultati si vedono: Plattenhardt crossa e incrocia la testa di Kalou. 2-5 e 25 minuti ancora da giocare. Il Lipsia non ha pietà e continua a spingere in avanti. Al minuto 82 chiude i conti il neo entrato Bruma: il portoghese ci prova dal limite e trova l'angolo giusto della porta. 6-2 per i Roten Bullen che chiudono alla perfezione una stagione molto altalenante ma culminata con la qualificazione in Europa League.