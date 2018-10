Premier League - Il Chelsea tenta l'assalto alla Champions

Quella con il Newcastle sarà una sfida dalla doppia faccia, con il Chelsea che avrà un occhio puntato verso la gara del Liverpool, per agguantare la qualificazione in Champions. Gli uomini di Conte sperano nella vittoria e confidano nella dea bendata: i Blues devono per forza ottenere i 3 punti e il Liverpool deve perdere per far si che gli ex campioni d'Inghilterra si assicurino il posto per la Champions. Il Newcastle invece, come anche altre squadre, quest'anno non è riuscito ad agganciare l'obbiettivo salvezza, sfiorandolo per alcune giornate e terminando questa stagione in decima posizione a 41 punti.

Questione di orgoglio

Sarà un Chelsea ferito quello che oggi scenderà in campo per tentare l'impresa di raggiungere la qualificazione in Champions. Tutto sommato, la stagione degli uomini di Conte non è stata nè negativa nè così tanto positiva: I Blues sì, devono sperare in un miracolo per raggiungere l'Europa che conta, ma d'altro canto dovranno giocare la finale di FA Cup contro il Manchester United. Vincere oggi sarebbe un segnale importante in vista dell'ultimissimo match di coppa, a prescindere dal risultato di rivali moderni del Liverpool. I Blues arrivano alla gara con la rosa completa a disposizione. Conte opter per un 3-5-1-1, con Curtois tra i pali difeso da Cahill, Rudiger e Azpilicueta. A centrocampo torna Bakayoko, insieme a Kantè e Fabregas. Sugli esterni ci saranno ancora Moses e Alonso mentre dietro Giroud agirà Eden Hazard.

(3-5-1-1): Curtois; Cahill, Azpilicueta, Rudiger; Moses, Fabregas, Kantè, Bakayoko, Alonso; Hazard, Giroud.

Pochi rimpianti

Effettivamente il Newcastle non ha molto da rimpiangere. Il mancato piazzamento in Europa League può sì aver deluso i tifosi, ma la stagione degli uomini di Benitez è stata pressochè positiva, con 41 punti all'attivo e la decima posizione condivisa attualmente con il Crystal Palace. Per assicurarsi il decimo posto le Magpies potrebbero anche cercare la vittoria oggi, in una gara sulla carta difficile. Gli uomini di Benitez arrivano al match senza lo squalificato Slimani. Vista l'assenza anche di Atsu, l'ex allenatore del Napoli potrebbe schierare dal primo minuto Murphy nel ruolo di esterno sinistro, accompagnato a centrocampo da Diamè, Shelvey e Ritchie. Davanti spazio ad Ayoze Perez, il quale agirà a supporto di Gayle.

(4-4-1-1): Dubravka; Yedlin, Lascelles, Lejeune, Dummet; Ritchie, Shelvey, Diamè, Murphy; Ayoze Perez, Gayle.

La gara si giocherà al St. James Park di Newcastle alle 16.00, ora italiana. La partita sarà diretta dal Sig. Martin Atkinson.