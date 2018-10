Russia 2018 - I convocati del Brasile: fuori Sandro, c'è Neymar

Manca ancora qualche settimana al via del Mondiale di Russia 2018, ma il Brasile ha già i suoi ventitré convocati, senza bisogno di passare dalla scrematura che usualmente utilizzano tutte le nazionali. Tite ha le idee ben chiare e non ha esitato ad esplicarle. L'obiettivo di fondo resta sempre quello: vincere la Coppa del Mondo, cosa che al Brasile non accada da quello di Corea del 2002. Per farlo, il selezionatore della Seleção si affida ai soliti noti, quelli che hanno condotto i verdeoro alla qualificazione, anche se dovrà fare a meno di Dani Alves.

Il terzino destro del Paris Saint Germain salterà la rassegna iridata per via dell'infortunio al ginocchio, al suo posto ci sarà Fagner, terzino destro del Corinthias che con ogni probabilità sarà anche il titolare nell'undici verdeoro. Restando in difesa balza all'occhio l'assenza di Alex Sandro, ma in una squadra che presenta così tanti terzini sinistri di altissimo livello non si può di certo gridare allo scandalo. Nonostante l'assenza dell'esterno bianconero, ci saranno comunque tre giocatori militanti nel nostro campionato: Douglas Costa, Alisson e Miranda. Presente nella lista anche Neymar, valutato abile dallo staff medico brasiliano già per la prima amichevole che si disputerà il 3 Giugno a Liverpool contro la Croazia. Secondo impegno pre-Mondiale che sarà invece contro l'Austria dopo una settimana esatta dalla sfida alla squadra di Modric e Mandzukic.

La lista completa:

Portieri: Alisson (Roma), Ederson (Man. City), Cassio (Corinthians).

Difensori: Fagner (Corinthians), Danilo (Man. City), Marcelo (Real Madrid), Filipe Luis (Atletico Madrid), Miranda (Inter), Thiago Silva (Psg), Marquinhos (Psg), Geromel (Gremio).

Centrocampisti: Casemiro (Real Madrid), Paulinho (Barcellona), Coutinho (Barcellona), Fernandinho (City), Willian (Chelsea), Renato Augusto (Beijing Guoan), Fred (Shakhtar Donetsk).

Attaccanti: Douglas Costa (Juventus), Neymar (Psg), Gabriel Jesus (Man. City), Firmino (Liverpool), Taison (Shakhtar Donetsk).