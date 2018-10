Eredivisie - playoff Europa League: la finale sarà tra Vitesse ed Utrecht

Risultati prevedibili, in Olanda, con Utrecht e Vitesse capaci di battere le rispettive avversarie nelle semifinali dei playoff di Europa League. Partendo dal Vitesse, doppia sfida senza storia, con i gialloneri praticamente dilaganti all'andata e vittoriosi anche al ritorno. Già nel match del Cars Jeans Stadion, infatti, i gialloneri di Sturing hanno imposto il loro gioco, segnando quattro reti nel primo tempo: in goal Matavz, Mount con una doppietta e Linssen. Nella ripresa El Khayati rende meno amara la sconfitta con due goal, ancora Mount fissa però il risultato sul 2-5. Al ritorno altra vittoria per il Vitesse, che grazie agli eroi Matavz e Mount gioisce anche davanti al proprio pubblico. Per i pellicani rete della bandiera messa a segno dal solito El Khayati.

Molto più incerta, invece, la semifinale tra Heereenveen ed Utrecht,che danno vita ad un doppio confronto incerto e molto divertente. Nella sfida dell'andata sono infatti sette le reti segnate dalle due rose, con i padroni di casa dell'Heerenveen autori di una prova molto positiva. Avanti grazie ai goal di Kobayashi e Ghoochannejad, i ragazzi di Streppel calano il tris con Hoegh. Il 3-0 scuote però l'Utreg, che nel giro di un quarto d'ora pareggiano la sfida: doppio Labyad ed un autogoal di Bulthuis spengono i sogni di casa, di nuovo accesi dal 4-3 di Dumfries. Nel match del ritorno la maggiore esperienza dell'Utrecht è però determinante, con gli uomini di de Jong capaci di vincere grazie ai goal di Strieder e Van der Maarel. Inutile la rete di Rojas.