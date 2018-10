Mondiali Russia 2018: ufficiale la lista dei pre-convocati della Croazia

La federazione calcistica croata (HNS) ha comunicato la lista dei 32 giocatori pre-convocati dall’allenatore Zlatko Dalic per i Mondiali di calcio in Russia, che iniziano il prossimo 14 giugno. Lista allargata, come da previsione, la quale nei prossimi giorni verrà sfoltita. Diverse scremature, fino ad arrivare a quella definitiva dove si evinceranno i nominativi dei '23 fortunati' che prenderanno parte alla rassegna intercontinentale nell'estremo nord Europa. Sono ben otto i giocatori che militano in Italia: Ivan Strinic, Milan Badelj, Marcelo Brozovic, Marko Rog, Mario Mandzukic, Ivan Perisic, Nikola Kalinic e Marko Pjaca. Quest'ultimo, di proprietà della Juventus, ha però giocato in prestito in Germania, tutta la stagione, nelle fila dello Schalke 04 che ha chiuso in stagione al secondo posto in Bundesliga dietro alla corazzata Bayern Monaco.

Questo l'elenco dei 32 giocatori pre-convocati:

Portieri: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo), Karlo Letica (Hajduk).

Difensori: Vedran Corluka (Lokomotiv Mosca), Domagoj Vida (Besiktas), Ivan Strinic (Sampdoria), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Matej Mitrovic (Club Brugge), Josip Barisic (Osijek), Zorna Nizic (Hajduk Spalato), Duje Caleta-Car (Salisburgo), Borna Sosa (Dinamo).

Centrocampisti: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcellona), Mateo Kovacic (Real Madrid), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Inter), Marko Rog (Napoli), Mario Pasalic (Spartak Mosca), Filip Bradaric (Rijeka).

Attaccanti: Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter), Nikola Kalinic (Milan), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Pjaca (Schalke 04), Ante Rebic (Eintracht Francoforte), Duje Cop (Standard Liege), Ivan Santini (Caen).

La Croazia è stata sorteggiata nel gruppo D, con l'Argentina, l'Islanda e la Nigeria. Parte favorita, insieme all'Albiceleste, per il passaggio del turno, seppur gli islandesi e la selezione nigeriana possono disporre di un gruppo di buona qualità, in grado di poter impensierire, in gare secche, le due favorite.