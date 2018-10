Mondiali Russia 2018: ecco i 23 convocati dell'Inghilterra

La federazione calcistica inglese (FA) ha comunicato la lista definitiva dei 23 giocatori convocati dall’allenatore Gareth Southgate per i Mondiali di calcio in Russia, che inizieranno il prossimo 14 giugno. C'era attesa circa la scelta del commissario tecnico inglese, e puntualmente non sono mancate le sorprese: fuori l'ex portiere del Torino Joe Hart, così come il centrocampista dell’Arsenal Jack Wilshere. Guarderà il Mondiale da casa anche Adam Lallana, trequartista del Liverpool, inserito tra le riserve. Quest'ultimo paga la stagione personale molto travagliata, costellata da infortuni. Le sorprese sono Alexander-Arnold del Liverpool e Loftus-Cheek del Crystal Palace. La selezione si aggrapperà sul talento dei vari Dele Alli, Raheem Sterling, Harry Kane e Marcus Rashford.

Questo l'elenco completo dei 23 che partiranno alla volta della Russia:

Portieri: Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley).

Difensori: Gary Cahill (Chelsea), Kyle Walker (Man City), Kieran Trippier (Tottenham), John Stones (Man City), Harry Maguire (Leicester), Phil Jones (Man United), Danny Rose (Tottenham), Ashley Young (Man United), Trent Alexander-Arnold (Liverpool).

Centrocampisti: Jordan Henderson (Liverpool), Eric Dier (Tottenham), Fabian Delph (Man City), Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace), Dele Alli (Tottenham), Jesse Lingard (Man United), Raheem Sterling (Man City).

Attaccanti: Harry Kane (Tottenham), Jamie Vardy (Leicester), Danny Welbeck (Arsenal), Marcus Rashford (Man United).

Quello che attende l'Inghilterra è un girone tutto sommato non complicatissimo, in quanto oltre al forte Belgio, le altre 'minacce' corrispondono al nome di Panama e Tunisia. Probabile che la selezione di Southgate approderà agli ottavi di finale senza sudare troppo.