Source photo: profilo Twitter Lipsia Bundesliga: Ralph Hasenhuttl non è più il tecnico del Lipsia

La notizia era nell'aria ormai da un po' di tempo, ora è invece ufficiale: Ralph Hasenhuttl non allenerà più il Lipsia dopo una stagione altalenante e di fatto deludente. Impazza ora il toto-nomi, con il vice di Hasenhuttl Low in pole. Per l'ormai ex tecnico dei Roten Bullen si profila il Borussia Dortmund.