DFB Pokal - Kovac sfida il suo futuro: Eintracht alla ricerca dell'impresa contro il Bayern

La finale di DFB Pokal è il penultimo atto della stagione professionistica tedesca e mai come quest'anno l'incrocio è di quelli affascinanti. L'Eintracht Francoforte giunge all'atto conclusivo della coppa nazionale per la seconda volta consecutiva dopo lo scorso anno contro il Borussia Dortmund e sfiderà i campioni di Germania del Bayern Monaco. Ciò che rende molto interessante questo incontro è la presenza di Niko Kovac sulla panchina delle Adler.

Il tecnico croato, che ha guidato l'Eintracht dai playout alla lotta per l'Europa, è all'ultima apparizione sulla panchina biancorossa prima di trasferirsi in Baviera. Una sfida al suo futuro che è già avvenuta poco tempo fa in Bundesliga e non è finita bene per le Aquile, sconfitte all'Allianz Arena per 4-1 da un Bayern rimaneggiato e con la testa alla Champions League, ma questa volta sarà diverso. La squadra di Kovac ha dimostrato di saper far male a tutte le concorrenti affrontate in campionato e anche stasera proverà a contrapporre la solidità e il pragmatismo sviluppato dai suoi ragazzi allo strapotere a livello di talento dei bavaresi. All'Olympiastadion di Berlino le Adler si presentano con la formazione tipo, fatta eccezione per l'esclusione di Haller a cui, ancora una volta, verrà preferito Luka Jovic che comporrà il tridente offensivo assieme a Rebic e Wolf.

Appuntamento da non fallire anche per il Bayern Monaco di Heynckes. Herr Jupp vuole dare un'ultima lezione a Kovac prima di lasciargli la panchina più prestigiosa di Germania e chiudere così la carriera con l'ennesimo trofeo vinto con i bavaresi. L'eliminazione in Champions è ancora cocente, ma la vittoria della DFB Pokal, fallita lo scorso anno, potrebbe fungere da ottimi palliativo. Per la prima volta da settembre i bavaresi hanno in squadra Manuel Neuer, tuttavia il numero uno tedesco non dovrebbe scendere in campo nella finale, per lo meno non dall'inizio, lasciando la possibilità a Ulreich di terminare la sua stagione da estremo difensore bavarese.