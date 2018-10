Fa Cup, il Chelsea batte lo United grazie ad Hazard: le parole dei protagonisti

Il Chelsea ha battuto 1-0 il Manchester United 1-0 grazie ad un gol di su rigore di Hazard.

Ai blues è bastata una fiammata del belga al 21esimo del primo tempo che ha costretto Phil Jones al fallo da rigore. Sul dischetto è andato lo stesso Hazard che ha portato in vantaggio i suoi. Nel secondo tempo lo United ha provato ad attaccare, con Rashford, ma soprattutto con Pogba nel finale, ma senza successo. Mourinho ha perso così la prima finale in Inghilterra, invece Antonio Conte ha esultato insieme ai suoi blues.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Ottavo trionfo per il Chelsea in coppa, secondo in Inghilterra per Conte: "Vincere in Inghilterra non è mai facile, in due anni non è stato vincere il titolo e la FA Cup visto che abbiamo affrontato rivali come Manchester City, Spurs, Liverpool, Manchester United non è facile" le parole dell'allenatore italiano a Sky Sport dopo il fischio finale. "Credo che oggi abbiamo vinto perché abbiamo lavorato molto bene tatticamente ho sempre visto l'impegno dei miei ragazzi. Sono davvero felice per i tifosi e per i giocatori, mi hanno sempre dimostrato volontà ed enorme sacrificio, immagino che questa vittoria sia davvero preziosa perché il Manchester United stava meglio di noi. Devo ringraziare i miei giocatori e i fan per questo successo".

In chiusura Conte ha parlato anche del proprio futuro: "Il mio futuro? Non cambio la mia posizione, è sempre la stessa. Non voglio sentire altre offerte perché la mia posizione è sempre stata la stessa, da gennaio: continuare qui .Ho dimostrato di essere un vincitore vincendo sia il titolo e la FA Cup qui nel Regno Unito: non è facile farlo, anche perché qui il titolo non viene assegnato prima dell'inizio del campionato."

Mourinho oggi ha conosciuto la terza sconfitta, quarta in assoluto negli scontri diretti con Conte: "Mi congratulo con loro perché hanno vinto, ma non penso che meritassero di vincere quest'oggi. Sono l'allenatore del Manchester United e devo rispettare il Chelsea, non solo perchè è stato il mio vecchio club, ma perché sono gli avversari oggi". Lukaku è entrato solo nel secondo tempo a casa di un infortunio: "È stato difficile giocare senza di lui contro una squadra che difendeva con nove giocatori, ma torno a casa con l'idea che abbiamo dato tutto".

IL TABELLINO

22' rig. Hazard

Chelsea (3-5-1-1): Courtois; Azpilicueta, Cahill, Rudiger; Moses, Kanté, Fabregas, Bakayoko, Alonso; Hazard (90'+1 Willian); Giroud (89' Morata). All: Conte

Manchester United (4-3-3): De Gea; Valencia, Smalling, Jones (87' Mata), Young; Matic, Herrera, Pogba; Lingard (73' Martial), Rashford (73' Lukaku), Sanchez. All: Mourinho

Ammoniti: 21' Jones (MU), 58' Valencia (MU)