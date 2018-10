Mondiali Russia 2018: i 23 convocati della Spagna

Terminata la Liga, in Spagna si pensa al Mondiale. Il commissario tecnico delle Furie Rosse Julen Lopetegui ha diramato la lista dei 23 che andranno in Russia. La "sorpresa" è l'assenza di Alvaro Morata non convocato dal Ct, mentre è confermato Andres Iniesta che proprio qualche giorno fa ha dato l'addio al Barcellona e ieri è stato osannato dal pubblico del Camp Nou. parecchi gli assenti illustri, tra i quali gli 'italiani' Josè Maria Callejon e Suso.

Questi i 23 convocati che partiranno alla volta della Russia:

Portieri: De Gea, Reina, Kepa

Difensori: Carvajal, Odriozola, Pique, Sergio Ramos, Nacho, Azpilicueta, Jordi Alba, Nacho Monreal.



Centrocampisti: Busquets, Saul, Koke, Thiago, Iniesta, David Silva.



Attaccanti: Isco, Asensio, Lucas Vázquez, Iago Aspas, Rodrigo, Diego Costa.

Dopo aver reso pubblica la sua scelta, il ct spagnolo ci ha tenuto ad esternare le sue impressioni alla stampa locale: "Tutte le scelte fatte sono state pesate con massima attenzione. Abbiamo deciso che questa è la miglior rosa che possiamo mettere insieme. Prima delle speranze dei giocatori c'è la speranza di un Paese intero. Morata? Abbiamo optato per altri suoi compagni e poi abbiamo deciso di portare tre punte e non quattro. Devo molto ad Alvaro perchè ci ha aiutato molto nel percorso delle qualificazioni, però ora dovevo scremare il grupo non potendone portare 30, quindi la mia scelta è caduta su altri calciatori".

La Spagna, una delle favorite per la vittoria finale, è inserita nel gruppo B con il Portogallo, il Marocco e l'Iran. Gironcino piuttosto morbido, potrebbe trattarsi per le Furie Rosse di una partenza soft per poi alzare i giri motore nel corso dei turni ad eliminazione diretta.