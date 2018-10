Bundesliga - Il Wolfsburg batte il Kiel e si aggiudica la salvezza

A Kiel va in scena l'ultimo atto della Bundesliga 2017/18. L'Holstein deve provare il tutto per tutto per la promozione, il Wolfsburg deve proteggere la vittoria dell'andata, 3-1. Le cicogne passano dal 4-2-3-1 al 4-1-4-1 con Kinsombi in mediana e Weilandt e Muhling a sostituire Drexler e Lewerenz. Anfang convinto dalla sua squadra all'andata decide di confermare gli undici titolari.

L'Holstein dimostra ancora timidezza come all'andata e regala delle occasioni pericolose al Wolfsburg. Brekalo nei primi minuti ottiene la palla per chiudere la pratica salvezza ma il suo tiro viene parato. Dopo qualche minuto anche Uduokahi ottiene un'importante occasione ma la spreca. Le cicogne con il passare dei secondi ritrovano sicurezza e arrivano al tiro con Seydel, che dal limite dell'area vede la sua conclusione spegnersi a lato della porta. Arriva il gol del Wolfsburg, segnato da Malli, ma Siebert chiama il var e annulla la marcatura per fuorigioco. Difese che si posizionano bene e dominano la partita, senza concedere occasioni ambo le parti. Finisce 0-0 il primo tempo con il Wolfsburg più cinico ma poco lucido sotto porta.

Riprende il secondo tempo, con i lupi più decisi a chiudere la partita. Corner per il Kiel, ma le speranze si chiudono sul fondo. Le cicogne non si arrendono ma la difesa del Wolfsburg è ben piazzata e più volte blocca le ripartenze dei padroni di casa. Arnold prova a battere la difesa avversaria su punizione, ma il risultato è negativo e si rimane sullo 0-0. Partita che si avvicina alla fine e il Wolfsburg è pronto a festeggiare la salvezza ai playout per il secondo anno di fila. Arnold può trovare il gol del vantaggio ma Kronholm respinge il pallone in corner. Ecco il vantaggio dei lupi: palla in mezzo di Arnold e Knoche segna il gol della sicurezza. Aggregate sull' 1-4 e il Wolfsburg si avvicina al suo obiettivo. Ancora avanti il Wolfsburg per cercare il 2-0 con Origi che riceve palla da Arnold che però sbaglia il tiro. Occasione per Czichos in cui trova il gol del pareggio ma Siebert è bravo a vedere un tocco di mano e annulla la rete. Si conclude la partita: il Wolfsburg sarà in Bundesliga anche nella prossima stagione vincendo 4-1 in totale contro un Holstein Kiel molto timido.