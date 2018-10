Barcellona - Antoine Griezmann è sempre più vicino

Le due reti realizzate al Marsiglia, nella finale di Europa League vinta a Lione, potrebbero essere state le ultime con l'Atletico Madrid per Griezmann che, col passare dei giorni, è sempre più vicino al Barcellona. Secondo quanto riportato da fonti vicine al club catalano l'attaccante francese sarebbe pronto a firmare un contratto quinquennale a 15 milioni a stagione (oltre ai bonus), il che potrebbe farlo diventare il secondo giocatore più pagato della rosa di Valverde dopo Leo Messi. Già Messi, perché dietro questo possibile (anzi, sempre più probabile) trasferimento potrebbe esserci il suo zampino visto che, secondo l'Equipe, l'argentino avrebbe contattato il francese per convincerlo a trasferirsi in Catalogna nella prossima stagione.

Un'opera di convincimento che, poche settimane fa, era stata messa in atto anche da Suarez che, ad una radio uruguaiana, aveva già dato il suo benvenuto a Griezmann. Dalle parti di Barcellona c'è fiducia, il club catalano ha già un accordo di massima con il giocatore, stipulato a novembre, e la clausola di 100 milioni (in vigore dal 1 luglio) non rappresenterebbe in alcun modo un ostacolo per Bartomeu. L'obiettivo del Barca è quello di "annunciare", seppur in maniera ufficiosa, l'acquisto del francese prima dell'inizio del Mondiale in modo da permettere a Griezmann di concentrarsi unicamente sulla Russia ed un torneo che lo vede sicuro protagonista con la sua Francia.

L'Atletico le sta provando tutte per convincere il francese a restare dalle parti del Metropolitano ma, secondo AS, l'ex Real Sociedad avrebbe rifiutato anche l'ultima proposta di rinnovo da 25 milioni a stagione compresi i bonus. Il richiamo di Messi e del Barcellona è troppo forte per il ventisettenne che, giunto all'età decisiva della sua carriera, non vuole farsi scappare per niente al mondo quest'occasione gigantesca.