Premier League: si delineano le prime ufficialità sulle panchine inglesi

L'Arsenal ha scelto il suo prossimo allenatore. Dopo il monopolio di Arsene Wenger, toccherà infatti ad Unai Emery raccoglierne l'eredità. Secondo quanto riportato da Marca, l'ex allenatore del Paris Saint-Germain è vicinissimo a sedersi sulla panchina dei gunners, pronto ad iniziare una nuova emozionante avventura. Reduce da una stagione altalenante e "macchiata" dall'ennesima delusione europea, lo spagnolo troverà un ambiente tatticamente favorevole ed una serie di calciatori tecnicamente validissimi, atleti adatti al suo gioco offensivo e scoppiettante. L'impatto nel campionato più difficile del mondo non sarà facile, se Emery dovesse ripetere quanto fatto a Siviglia sarà dura per chiunque.

Tra le formazioni che hanno voglia di rivalsa c'è sicuramente il West Ham, club che ha concluso a tredicesimo posto la stagione di Premier League appena trascorsa. Per rilanciarsi, gli hammers hanno chiamato Manuel Pellegrini, tecnico che ha già allenato club importanti come Manchester City e Real Madrid. Esperto del calcio inglese, il tecnico cileno ha vinto uno scudetto e due Coppe di Lega Inglese con i citizens, imponendosi anche in altri campionati come quello argentino e cileno. Al West Ham Pellegrini porterà anche Yaya Tourè, uno dei suoi pupilli al tempo del Manchester City. Tourè non ha bisogno di presentazioni, con Pellegrini potrebbe rinascere.

Vicinissimo al rinnovo, inoltre, Mark Hughes, tecnico inglese che ha raggiunto la salvezza con il Southampthon in questa stagione. Secondo quanto riporta Sky Sport News, Hughes prolungherà il suo contratto con i saints. Una scelta lungimirante, quella della società inglese, pronta a trattenere un tecnico esperto e rodato. Hughes ha infatti fatto benissimo in Premier, vincendo titoli importanti sulle panchine di Manchester United e Chelsea. L'uomo giusto per aumentare il proprio status nella prossima stagione.