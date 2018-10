Arsenal - Presentata la maglia per la nuova stagione

Questa mattina, attraverso un video pubblicato sui propri canali social, l'Arsenal ha pubblicato la prima maglia con cui affronterà la stagione 2018/2019. E' la prima divisa dell'anno 0, il primo senza Arsene Wenger che dopo ventidue anni ha lasciato la panchina della compagine londinese che adesso aspetta Unai Emery. Per quanto concerne l'aspetto stilistico della maglia novità interessanti visto che scompare il classico colletto, poi maniche completamente bianche ad eccezione di una striscia con un rosso più sfumato rispetto a quello principale.

La novità, ovviamente non riguarda solo la divisa perché cambiamenti ci saranno anche con i numeri di maglia a cominciare dal portiere con Peter Cech che indosserà la numero 1 che, stranamente, fino ad ora non apparteneva a nessun altro giocatore della rosa dei Gunners, compreso l'altro portiere Ospina. Novità, poi, anche nel resto del rettangolo di gioco con l'egiziano Elneny che passerà dal 35 al 4, Xhaka dal 29 al 34, numero che ha tatuato sul suo corpo. Bellerin, che non è stato convocato dalla Spagna per il prossimo Mondiale, indosserà la maglia numero 2 rispetto alla 24 indossata fino a poche settimane fa.