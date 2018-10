Champions League - Tre ore alla Finale, le ultime da Kiev

Poco meno di tre ore all'evento dell'anno. Tutta Europa, e non sola, punta gli occhi su Kiev, dove Real Madrid e Liverpool si giocheranno l'ambitissima coppa dalle grandi orecchie. L'atto finale della Champions League è pronto ad emettere il suo verdetto, con Zinedine Zidane e Jurgen Klopp che sembrano aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione in vista del fischio d'inizio. Nel frattempo, nella capitale Ucraina, sembra essere rientrato l'allarme bomba che nella mattinata aveva catalizzato l'attenzione delle forze dell'ordine del posto. Tutto sembra essere risolto nelle cinque stazioni metropolitane coinvolte.

A pochi minuti dal fischio d'inizio, ai microfoni del sito Uefa, ha parlato uno dei pretoriani dello spogliatoio dei blancos, Marcelo. Il terzino sinistro verdeoro ha così parlato della sfida ai Reds e dell'incontro ravvicinato contro Momo Salah: "Ogni partita è diversa e nel Liverpool non c'è solo Salah, hanno giocatori che possono fare la differenza anche e soprattutto in finale. Quello che è successo in passato non conta più, le vittorie del 2014, 2016 e 2017 sono giù un ricordo. Noi vogliamo vincere nel 2018".

Come detto, i due allenatori sembrano aver ben chiare le idee riguardo gli undici che schiereranno dal primo minuto, con Zidane che conferma Isco alle spalle del tandem d'attacco formato da Bale e Ronaldo. Benzema verso la panchina. Nessun ripensamento invece per Il tedesco allenatore dei Reds, che conferma il solito e consolidato 4-3-3 con Mané e Salah accanto a Firmino di punta, mentre Henderson e Wijnaldum saranno gli alfieri di mediana di Milner.

Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modrić; Isco; Ronaldo, Bale. All: Zidane.

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Henderson, Milner, Wijnaldum; Mané, Firmino, Salah. All: Klopp.