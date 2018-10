Mondiali Russia 2018 - Ufficializzati i convocati della Russia

Manca sempre meno all'inizio dei mondiali. La Russia, paese ospitante, ha diramato la lista dei 23 calciatori scelti dal ct Stanislav Cherchesov il quale ha deciso di puntare più sull'esperienza come per il capitano Igor Akinfeev, Sergej Ignasevich e Yuri Zhirkov. Inoltre sono solamente due i convocati che non giocano nel campionato russo ovvero il portiere del Club Brugge Vladimir Gabulov e il centrocampista del Villareal Denis Cheryshev.

Questa la lista completa dei calciatori russi convocati per Russia 2018:

Portieri (3): Igor Akinfeev (CSKA Mosca), Vladimir Gabulov (Club Brugge / BEL), Andrey Lunev (Zenit St Petersburg).

Difensori (7): Sergei Ignachevitch (CSKA Mosca), Igor Smolnikov (Zenit St Petersburg), Fyodor Koudriachov (Rubin Kazan), Vladimir Granat (Rubin Kazan), Andrey Semenov (Akhmat Grozny), Ilia Koupetov (Spartak Moscow), Mario Fernandes (CSKA Mosca).

Centrocampisti (10): Yuri Jirkov (Zenit St Petersburg), Alan Dzagoïev (CSKA Mosca), Alexander Samedov (Spartak Moscow), Alexander Golovin (CSKA Mosca), Alexander Ierokhine (Zenit St Petersburg), Denis Cherichev (Villarreal / ESP ) Roman Zobnine (Spartak Moscow), Yuri Gazinsky (Krasnodar), Daler Kuzïaev (Zenit St Petersburg), Anton Mirantchouk (Lokomotiv Moscow).

Attaccanti (3): Fyodor Smolov (Krasnodar), Artem Dziuba (Arsenal Tula), Alexei Mirantchouk (Lokomotiv Moscow).

https://twitter.com/TeamRussia

I padroni di casa sono inseriti nel gruppo A insieme all'Uruguay, l'Egitto e l'Arabia Saudita. Girone abbastanza semplice ed il passaggio agli ottavi di finale non dovrebbe essere un problema

Le partite

Russia - Arabia Saudita 14/06

Russia - Egitto 19/06

Russia - Uruguay 25/06

Possibile formazione titolare

RUSSIA (3-5-2): Akinfeev; Mario Fernandes, Semenov, Kudryashov; Samedov, Dzagoev, Golovin, Kuzyaev, Zhirkov; Smolov, Al. Miranchuk.