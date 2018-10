Mondiali Russia 2018 - Ufficializzati i convocati del Perù

Oggi è la deadline, l'ultima giornata utile per i commissari tecnici per rendere ufficiali le liste dei calciatori da impiegare al Mondiale, che avrà inizio in Russia tra 10 giorni. Poco fa è stato il turno del Perù, con il ct Ricardo Gareca che ha reso pubbliche le sue scelte. Ci sarà Paolo Guerrero, l'attaccante del Flamengo figura nella lista dei convocati e sarà suo il compito di trascinare 'La Blanquirroja' alla qualificazione agli ottavi di finale. Dunque, cancellata la squalifica, la Nazionale sudamericana ha a disposizione la punta di diamante per poter sperare in qualcosa di positivo nella kermesse mondiale.

Insieme all'ex Bayern Monaco (autore di una doppietta ieri in amichevole contro l'Arabia Saudita, presa a pallettoni e sconfitta con un rotondo 3 a 0) ci sarà anche l'esperto Jefferson Farfan oltre ad André Carrillo, attaccante di proprietà del Benfica. Piccoli movimenti quindi rispetto alla lista dei precedenti 24 preconvocati. Dentro, come detto, Guerrero, mentre sono rimasti fuori in due, ovvero Abram e Pena.

Questo l'elenco completo dei convocati:

Portieri: Carlos Caceda, José Carvallo, Pedro Gallese.

Difensori: Luis Advincula, Aldo Corzo, Miguel Trauco, Christian Ramos, Alberto Rodriguez, Miguel Araujo, Nilson Loyola, Anderson Santamaria.

Centrocampisti: Edison Flores, Paolo Hurtado, Renato Tapia, Yoshiamar Yotun, Pedro Aquino, Christian Cueva, Wilder Cartagena.

Attaccanti: Paolo Guerrero, André Carrillo, Jefferson Farfan, Andy Polo, Raul Ruidiaz.

Il Perù è inserito in un raggruppamento per nulla agevole, il C con la Francia, la Danimarca e l'Australia. Se i Socceroos sono alla portata, non lo sono le due selezioni europee che dovrebbero, almeno sulla carta, qualificarsi agli ottavi di finale con relativa facilità.