Belgio, ecco la lista dei 23

Vincent Kompany e Thomas Vermaelen sì, Christian Benteke no. Queste sono le scelte definitive del commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez, che decide di portare in Russia i due difensori di Manchester City e Barcellona nonostante le condizioni fisiche precarie e lascia fuori l’attaccante del Crystal Palace, al quale viene preferito Januzaj della Real Sociedad; resta in stand by la posizione di Laurent Ciman, in attesa di capire se Kompany e Vermaelen saranno al 100%. Fuori dalla lista dei 23 anche Jordan Lukaku della Lazio, così da lasciare il solo Dries Mertens a rappresentare la Serie A, dopo il taglio anche di Radja Nainggolan. Presenti ovviamente i grandi nomi, a cominciare da Hazard e Romelu Lukaku, così come De Bruyne, Fellaini, Vertonghen, Alderweireld e Courtois. Tra i centrocampisti ci sono anche Ferreira Carrasco e Witsel, che militano nel campionato cinese, e Thorgan Hazard, insieme a Tielemans, Moussa Dembelè e Chadli; in attacco, chance importantissima per Michy Batshuayi dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per la fine della stagione appena conclusa, mentre in difesa completano il pacchetto Boyata e Meunier. Come riserve del titolare Courtois vengono scelti Mignolet del Liverpool e Caastels del Werder Brema, con Sels del Newcastle out; infine l’ultimo “tagliato” tra i preconvocati è Kabasele del Watford.

Ecco la lista definitiva in dettaglio dei 23:

Portieri: Koen Casteels (Wolfsbourg), Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool).

Difensori: Toby Alderweireld(Tottenham), Dedryck Boyata (Celtic), Vincent Kompany (Manchester City), Thomas Meunier (PSG), Thomas Vermaelen (Barcellona), Jan Vertonghen (Tottenham).

Centrocampisti: Yannick Carrasco (Dalian Yfang), Nacer Chadli (West Bromwich), Kevin De Bruyne (Manchester City), Moussa Dembelé (Tottenham), Youri Tielemans (Monaco), Axel Witsel (Tianjin Quanjian), Leander Dendoncker (Anderlecht), Marouane Fellaini (Manchester United), Thorgan Hazard (Borussia Moenchengladbach).

Attaccanti: Dries Mertens (Napoli), Michy Batshuayi (Borussia Dortmund), Romelu Lukaku (Manchester United), Eden Hazard (Chelsea), Adnan Januzaj (Real Sociedad).