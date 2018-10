Russia 2018 - La Germania ufficializza i 23 convocati: Löw rinuncia a Sané e Leno

Esclusioni a sorpresa nella lista dei 23 convocati da mister Joachim Löw per la Germania che si appresta a difendere il titolo conquistato in Brasile quattro anni fa in Russia. Il commissario tecnico dei teutonici ha rinunciato questa mattina, oltre a Tah ed a Petersen, anche a Bernd Leno - portiere in orbita Napoli - preferendogli Trapp del PSG e, soprattutto, Leroy Sané, esterno offensivo del Manchester City che non ha trovato spazio nel reparto di mezzepunte che presenzieranno in Russia.

Inevitabile la presenza di Neuer - in ripresa dall'infortunio - e di ter Stegen tra i pali, la sorpresa è relativa al terzo portiere che sarà Trapp e non Leno del Bayer Leverkusen. Tutto come previsto in difesa, dove invece Rudiger e Sule hanno conservato una maglia tra i convocati al posto di Tah. Fa scalpore invece l'esclusione di Sané, esterno del Manchester City al quale Low ha preferito Brandt e Draxler. Erano invece poche le speranze di vedere Petersen nel novero di centravanti, ruolo più che degnamente coperto da Gomez oltre che Werner e Muller.

La rosa completa

Portieri: Manuel Neuer (Bayern Monaco), Marc-André ter Stegen (Barcellona), Kevin Trapp (PSG).

Difensori: Jerome Boateng (Bayern Monaco), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Colonia), Mats Hummels (Bayern Monaco), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlino), Antonio Rudiger (Chelsea), Niklas Sule (Bayern Monaco).

Centrocampisti: Julian Brandt (Schalke 04), Julian Draxler (Schalke 04), Leon Goretzka (Schalke 04), Ilkay Gundogan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Ozil (Ajax), Sebastian Rudy (Bayern Monaco).

Attaccanti: Mario Gomez (Stoccarda), Thomas Muller (Bayern Monaco), Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (RB Lipsia).