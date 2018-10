Copa Libertadores 2018 - Gli accoppiamenti degli ottavi di finale

La Copa Libertadores 2018 entra nel vivo. Questa notte, infatti, sono stati sorteggiati gli accoppiamenti degli ottavi di finale della massima competizione sudamericana per club. Grande spettacolo all'orizzonte a cominciare dalla prima sfida della parte sinistra del tabellone che metterà di fronte Racing e River Plate: l'ex squadra di Lautaro Martinez ha chiuso in seconda posizione nel Gruppo E mentre i "Millonarios" hanno vinto il loro raggruppamento grazie ai 12 punti conquistati in sei giornate. La vincente del "derby argentino" incontrerà una tra Independiente e Santos: sfida ricchissima di storia con gli argentini che hanno sfiorato il primo posto nel Gruppo G, chiudendo a pari punti con il Corinthias, mentre i brasiliani hanno chiuso in prima posizione il Gruppo F con dieci punti.

Nella parte bassa del tabellone, sempre a sinistra, altra sfida incrociata Argentina-Brasile tra l'Estudiantes ed i campioni in carica del Gremio: la squadra di Mar de la Plata si è qualificata all'ultimo respiro, precedendo il Nacional di una sola rete, mentre i brasiliani hanno chiuso in prima posizione il Gruppo A. La vincente sfiderà una tra Atletico Tucuman e Atletico Nacional con gli argentini che hanno chiuso in seconda posizione il Gruppo C, precedendo il Penarol, mentre i colombiani hanno vinto vinto un sofferto Gruppo B visti i tre punti di distacco tra le quattro squadre presenti.

Fonte foto: Twitter CONMEBOL

Dalla parte sinistra a quella destra del tabellone in cui la prima sfida, della parte alta metterà di fronte Colo Colo e Corinthias: i cileni si sono qualificati all'ultima giornata, nel Gruppo C, mentre i campioni del Brasile in carica hanno chiuso al primo posto il Gruppo G. La squadra che avrà la meglio, nel doppio confronto, giocherà contro la vincente di Cerro Porteno-Palmeiras: da una parte ci sono i paraguaiani che hanno disputato un'ottima fase a gironi chiudendo al secondo posto, con 13 punti, nel Gruppo A mentre i brasiliani hanno dominato il Gruppo H con 16 punti, +7 sulla seconda.

La penultima sfida è tutta brasiliana con il Flamengo che giocherà contro il Cruzeiro per un derby che si preannuncia spettacolare e molto incerto. La vincente giocherà contro Boca Juniors o Libertad con gli argentini che si sono qualificati soltanto all'ultima giornata mentre i paraguaiani hanno chiuso al primo posto nel Gruppo C. Le partite d'andata si giocheranno tra il 7 e il 9 agosto mentre quelle di ritorno tra il 28 e il 30 dello stesso mese.

Di seguito il quadro completo:

Racing (Argentina) - River Plate (Argentina)

Colo Colo (Chile) - Corinthians (Brasile)

Flamengo (Brasile) - Cruzeiro (Brasile)

Estudiantes (Argentina) - Gremio (Brasile)

Atlético Tucumán (Argentina) - Atlético Nacional (Colombia)

Boca Juniors (Argentina) - Libertad (Paraguay)

Cerro Porteño (Paraguay) - Palmeiras (Brasile)

Independiente (Argentina) - Santos (Brasile)