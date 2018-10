Ufficiale: l'Arsenal acquista Stephan Lichtsteiner

L'Arsenal ha concluso l'acquisto di Stephan Lichtsteiner a parametro zero dalla Juventus. I Gunners hanno già postato la foto del terzino svizzero sul proprio sito ufficiale. Il trasferimento sarà completato una volta completate le visite mediche e ricevuto il permesso di lavoro per giocare nel Regno Unito. Lo svizzero indosserà la maglia numero 12 e il trasferimento sarà definitivo una volta espletate le formalità per l'ottenimento del permesso di soggiorno in Inghilterra.

Sul sito ufficiale del club inglese sono state postate le prime parole di Lichtsteiner da giocatore dell'Arsenal:"E' un grande momento della mia carriera, è fantastico per me, dopo la Juventus, giocare con l'Arsenal per realizzare grandi cose in un grande club è un qualcosa di fantastico. Credo di avermi meritato tutto questo. Cosa mi ha attirato di più dei Gunners? Il progetto di tornare in Champions League. Penso che sia difficile vedere un club come l'Arsenal non giocare in Champions League. E poi l'Arsenal è la storia del calcio. Con i giocatori, il club e lo stadio che abbiamo, qui c'è una grande opportunità di tornare al più alto livello".

Il 'motorino' svizzero lascia, dunque, la Juventus dopo aver militato in bianconero per ben sette anni, e conquistato sette Scudetti di fila, nei quali ha sempre dato il giusto contributo facendo parte in pianta stabile dell'undici titolare. Soltanto nell'ultimo anno, complice qualche problema fisico, il terzino ha visto di meno il campo, ma ogni qualvolta è stato chiamato in causa da mister Allegri, ha risposto presente sempre.