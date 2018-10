Premier League, in arrivo la rivoluzione targata Amazon

Sta per cominciare una nuova era nella trasmissione delle partite in diretta. Amazon ha ufficializzato l’acquisto in esclusiva dei diritti streaming della Premier League: il colosso americano dell’e-commerce si è aggiudicato per 90 milioni di sterline – poco più di 100 milioni di euro – la facoltà di trasmettere 20 partite all’anno per il prossimo triennio del campionato inglese, visibili senza costi aggiuntivi a tutti gli abbonati – nel Regno Unito - al pacchetto Amazon Prime.

Come riporta il sito di Calcio e Finanza, il pacchetto acquistato prevede la trasmissione di 10 partite del cosiddetto Bank Holiday, cioè del periodo natalizio – comprese alcune gare del Boxing Day – ed altre 10 di un turno infrasettimanale – che si disputerà sempre a dicembre -, inserendosi così nel duopolio consolidato ormai da anni e formato da Sky UK e BT Sports, che si sono garantite rispettivamente il pacchetto da 128 gare – per 3.58 miliardi di sterline – ed il pacchetto da 52 partite – per 975 milioni. Dall’anno prossimo quindi i tifosi britannici dovranno sottoscrivere tre abbonamenti differenti se vorranno vedere tutte le partite della Premier League – escluse quelle del sabato pomeriggio che non vengono trasmesse in diretta -, mentre per la FA gli introiti totali sfioreranno i 5 miliardi di sterline ma non li supereranno, al contrario di ciò che accadde per il triennio scorso, quando il ricavato totale fu di 5.14 miliardi – per il mercato interno.

La notizia più importante e per certi versi inaspettata però è l’ingresso di un colosso come Amazon nel mercato dei diritti tv del calcio, dopo aver già acquisito la trasmissione di eventi tennistici come gli US Open e di quelli del football americano della NFL e perciò verosimilmente ci si attende che altri player del mondo dello streaming, come per esempio Netflix, si avvicinino a questo mercato, anche per quello italiano – in questo senso la partnership proprio tra Netflix e Sky Italia potrebbe riservare delle sorprese.