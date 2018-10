Il Real Madrid guarda al futuro: preso Rodrygo per 45 milioni

Giorni intensi in casa del Real Madrid: dalla terza Champions League di fila al possibile addio di Ronaldo passando per le dimissioni di Zidane dopo due anni e mezzo e nove trofei in bacheca. Perez è alla ricerca del nuovo condottiero che guiderà la squadra spagnola ma, intanto, si concentra sul mercato: secondo quanto riportato da Marca infatti, il Real avrebbe raggiunto un accordo con il Santos per l'acquisto di Rodrygo Goes, noto come Rodrygo, attaccante classe 2001. Costo dell'operazione? 45 milioni di euro per il gioiellino che sta incantando tutti nel campionato brasiliano dove, qualche settimana fa, ha messo a segno tre reti nella sfida contro il Vitoria, nei primi quarantacinque minuti.

Dopo Vinicius Junior (prelevato per 45 milioni dal Flamengo) i Blancos si assicurano le prestazioni di un altro potenziale crack brasiliano che, con tutta probabilità, verrà lasciato almeno per un altro anno in Brasile per fare esperienza e accumulare minuti nel Santos, impegnato anche negli ottavi di Copa Libertadores. Manca solo l'ufficialità ma ormai sembra essere tutto fatto con il Real Madrid che è riuscito a scavalcare il Barcellona in questa speciale corsa. I catalani, però, erano stati esclusi qualche giorno fa proprio dal presidente del Santos visti i precedenti burrascosi nell'affare Neymar.

Rodrygo, dunque, sarà il futuro del Real Madrid e allo stesso tempo una risorsa economica per il Santos visto che il club brasiliano non versa in condizioni economiche ottimali e i 45 milioni dei castigliani riporteranno il sereno bilanciando i conti. Numeri importanti, in questa stagione, per il classe 2001 che ha giocato 28 partite mettendo a segno 9 reti di cui 5 nel campionato brasiliano che è appena cominciato.