Stagione 2018/2019: la prima giornata di Ligue 1

Ebbene si parte. La nuova stagione è alle porte e la Ligue 1 ha già dato il suo calendario. Parte, almeno sulla carta, la caccia al trono del nuovo PSG firmato Tuchel. Monaco, Lione e Marsiglia con, magari, qualche possibile outsider come Nizza, Bordeaux o Saint-Etienne, proveranno l'attacco ai campioni di Francia. Deve essere la stagione zero in terra d'oltralpe, la Ligue 1 è chiamata a ridare lo spettacolo e l' equilibrio che si era intravisto prima dell'avvento del milionario e spendaccione PSG.

Le squadre saranno sicuramente rinnovate e bisognerà seguire casi di mercato che investono tutta la nazione, a cominciare da Neymar-PSG o Balotelli-Nizza e vedere se il Lione continuerà a stupire nei giovani talenti (Fekir l' ultimo esempio). Marsiglia e Monaco sono, al contrario, chiamate a confermare le belle stagioni fatte negli ultimi 2 anni (con la squadra di Garcia da vedere in Champions, dopo l'ottima Europa League).

Il campionato francese inizierà il 10 Agosto e vedrà il PSG affrontare la realtà Caen in casa, Monaco, vice campione, che se la vedrà con il Nantes, in trasferta. Impegni casalinghi per Lione (contro il "piccolo" Amiens) e Marsiglia, che se la vedrà con il Tolosa, salvatosi allo spareggio per non retrocedere. Completano il quadro: Lille- Rennes, Saint-Etienne contro Guingamp,Nizza- Reims, Bordeaux- Strasburgo, Montpellier contro il Digione e chiude Angers- Nimes.