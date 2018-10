Liverpool: vicino il colpo Fekir, ma il Lione smentisce

Terzo colpo piazzato ad inizio giugno, ma con un giallo. In Inghilterra sono sicuri sul fatto che Nabil Fekir sia ad un passo dal vestire la maglia del Liverpool: Sky Sports UK infatti racconta di come i Reds vogliano chiudere l’affare prima della giornata di domani, mentre il Daily Express parla addirittura di visite mediche già fissate, con il club inglese che investirà 53 milioni di sterline – circa 60 milioni di euro – sul classe ‘93, tra parte fissa – 48 milioni – e parte variabile – 5 milioni.

Le smentite però non tardano ad arrivare, tra il presidente del Lione Jean Michel Aulas che sul sito ufficiale della società francese assicura: “La trattativa è ferma e non c’è possibilità di procedere. Se mai ci sarà un accordo, arriverà dopo il Mondiale” ed il profilo Twitter ufficiale dell’OL che riporta: “Le voci su un trasferimento di Fekir al Liverpool sono false. In questo periodo ogni singola voce viene spacciata come verità, ma ricordiamo che solo le notizie diffuse dal sito ufficiale del club sono autentiche”. Perciò, tutto fermo. O meglio, rimandato, perché la sensazione è che l’affare si possa concludere comunque, prima, durante o dopo i Mondiali in cui sicuramente Fekir sarà uno dei protagonisti insieme alla sua Francia.

Dunque per Jurgen Klopp si avvicina un altro super colpo, dopo gli acquisti di Naby Keita dal Lipsia – già completato nel mercato invernale – e di Fabinho dal Monaco, per i quali la spesa supera i cento milioni di sterline, avendo però sistemato il centrocampo con due elementi di assoluto valore che formeranno il trio in mediana insieme – molto probabilmente – al capitano Jordan Henderson. L’arrivo di Fekir in attacco invece completerebbe un pacchetto avanzato stellare, con Salah, Manè e Firmino già in rosa, anche se questo nuovo arrivo potrebbe far presagire la partenza di una delle tre stelle – Real Madrid fortemente interessato al maliano, egiziano che piace molto al Barcellona.