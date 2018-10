Tottenham: si continua con l'uragano Kane

Il futuro di Harry Kane è scritto. Per vederlo all'opera, almeno di grosse e clamorose sorprese, il prossimo anno dobbiamo sintonizzare i televisori sulla Premier League. Perchè l'attaccante inglese, corteggiato da tutta Europa (Real Madrid in primis), vestirà per le prossime sei stagioni la casacca degli Spurs. Contratto rinnovato fino al 2024 ed è lo stesso Tottenham, via Twitter, ad ufficializzarlo.

Inoltre, gli Spurs, hanno cinguettato come il calciatore sia un orgoglio della loro accademia (cantera per dirlo alla spagnola) e di come sia cresciuto nella pancia dell'ex White Hart Lane, diventando uno dei giocatori più affermati e più forti del panorama calcistico mondiale, non solo europeo. Ora che il pericolo Madrid in camiseta bianca sembra, per il momento, essere scongiurato, bisognerà vedere se basterà per convincere, con questo rinnovo, l'allenatore Pochettino a rimanere dalle parti del nord di Londra e, magari riprovare l'assalto alla Premier, provando a vincere un titolo che manca nella bacheca del Tottenham da tanto, troppo tempo.

Per chiarire l'importanza del giocatore della nazionale dei Tre Leoni, bastano i suoi numeri: capocannoniere della storia del Tottenham con 100 gol in Premier e, nel 2017 come anno solare, ha chiuso come miglior marcatore in Europa con 56 gol, superando due "signori del gol" come Messi e Ronaldo. Quindi, ancora per quest'anno (salvo sorprese dal mercato), godiamoci le sue prodezze in maglia Spurs.