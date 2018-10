Griezmann: "Il mio futuro? Lo comunicherò prima di Francia-Australia"

Atletico Madrid o Barcellona? Antoine Griezmann sta per sciogliere il dubbio più importante, e stimolante, della sua carriera. Il fuoriclasse della Francia, uno dei protagonisti più attesi del Mondiale, ha parlato così durante un'intervista rilasciata a Téléfoot: "In Spagna alcuni dicono che io resto all'Atletico, altri che io vada via e io... lo dirò prima della gara d'esordio della Francia al prossimo Mondiale. La Coppa del Mondo per la Francia inizia sabato contro l'Australia, c'è ancora tempo dunque". L'ex calciatore della Real Sociedad lascia aperte tutte le porte ma secondo fonti spagnole il ventisettenne attaccante avrebbe deciso di rimanere dell'Atletico Madrid con un cospicuo aumento dell'ingaggio.

I Colchoneros, infatti, avrebbero offerto 23 milioni a stagione e garanzia tecniche al francese per lottare su tutti i fronti: dalla Champions al campionato passando per la Supercoppa Europea che l'Atletico giocherà contro il Real Madrid il 15 agosto, in Estonia. Il Barcellona però, forte del pre-accordo con il giocatore, non sembra essersi arreso e le proverà tutte fino alla fine. Adesso, però, c'è il Mondiale che incombe e ieri la Francia non è andata oltre l'1-1 contro gli Stati Uniti: "Abbiamo fatto una buona preparazione", dice Griezmann. "C'è ancora del tempo. Cercheremo di trovare il giusto equilibrio. Andrà tutto bene. Personalmente mi fido di questa squadra. So che risponderemo presente dalla prima partita della Coppa del Mondo. Non vediamo l'ora di arrivare in Russia, di prepararci per questa Coppa del Mondo. È un sogno e un obiettivo", chiude così il francese.