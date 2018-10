Liga - Il Real Madrid offre un super rinnovo a Ronaldo

Sono giorni caldi in casa Real Madrid a causa dei malumori di Cristiano Ronaldo che, al termine della finale di Champions vinta contro il Liverpool, aveva spaventato tutti "minacciando" l'addio dopo nove anni. Il portoghese, a distanza di due settimane, non avrebbe cambiato idea ed il club spagnolo avrebbe lanciato la controffensiva per convincere l'ex Manchester United e proseguire la leggendaria avventura fatta di trofei e record a grappoli con 450 reti realizzate in 438 partite. Secondo quanto riportato da Cadena COPE, infatti, Florentino Perez avrebbe proposto a Ronaldo un super rinnovo da 25 milioni netti fissi all'anno più 7,5 milioni di bonus che sarebbero cosi ripartiti: 2 per la vittoria della Champions League, 1,5 per la vittoria della Liga e 1 per la Coppa del Re.

Per quanto concerne i riconoscimenti personali vanno aggiunti 1 milione per il premio The Best Fifa e per il Pallone d'Oro, mezzo milione sia per il titolo di capocannoniere in Liga che per un numero minimo di presenze stagionali. Un'offerta complessiva da 32,5 milioni all'anno (fino al 2021) che però, sempre secondo l'emittente spagnola, potrebbero anche non bastare visto che il portoghese avrebbe chiesto 40 milioni a stagione per raggiungere Leo Messi in questa speciale classifica. Il braccio di ferro tra Ronaldo e il Real Madrid sembra essere destinato a durare ancora ma, ormai, non rappresenta più una novità visto che anche la scorsa estate il portoghese aveva minacciato l'addio, salvo poi tornare sui suoi passi e vincere la quarta Champions League (la terza consecutiva) con le Merengues.

Questa volta, però, la vicenda potrebbe nuocere anche all'ambiente visto che, nei giorni scorsi, Marcelo si era espresso sulla questione con queste parole: "Ronaldo non è il padrone del Real Madrid, un giorno Neymar arriverà". I Blancos, dunque, aspettano la risposta di Cristiano mentre Manchester United e PSG restano alla finestra sognando il super colpo.