Argentina, prove mondiali. Aguero titolare

Il Mondiale si avvicina sempre più, mancano appena due giorni alla partita inaugurale che vedrà scontrarsi la Russia padrona di casa e l'Arabia Saudita, ma tutte le selezioni impegnate nella kermesse intercontinentale sono già sul territorio russo, in fase di preparazione alle rispettive gare iridate.

Giorni intensi quelli che sta vivendo l'Argentina, con il commissario tecnico Jorge Sampaoli impegnato a provare la formazione da opporre tra quattro giorni all'Islanda, nel match d'esordio dell'Albiceleste. In mattinata non si sono allenati Angel Di Maria e Leo Messi, destando un pò di preoccupazione tra gli argentini, subito però svantita dopo qualche ora, in quanto il cittì ha diviso la squadra in due gruppi ed ha fatto scendere in campo dapprima i probabili panchinari. Sia Gonzalo Higuain che Paulo Dybala, i due juventini prestati all'Albiceleste, non dovrebbero quindi rientrare nell'undici di partenza poichè impegnati di buon mattino, con il ruolo di centravanti titolare che quindi sarà affidato a Sergio Aguero. Sempre secondo queste indiscrezioni, in mezzo al campo dovrebbero scendere in campo Lucas Biglia, Javier Mascherano e Eduardo Salvio, con Willy Caballero in porta.

Intanto, per ciò che riguarda la brutta vicenda legata al commissario tecnico Sampaoli ed a presunte molestie sessuali che avrebbe compiuto verso una cuoca durante il ritiro dell'AFA, si sta cercando di buttare acqua sul fuoco con la federazione argentina che nei giorni scorsi avrebbe pressato i diretti interessati a mantenere calmi gli animi, per non alterare gli umori nel ritiro della squadra a pochi giorni dal debutto mondiale.