Francia - Griezmann: "Il mio futuro non lo svelo oggi"

Antoine Griezmann è ancora un calciatore dell'Atletico Madrid. Almeno per ora. Intervenuto in conferenza stampa, il fortissimo attaccante francese ha allontanato le voci di mercato, rimandando tutto fino alla fine del Mondiale di Russia 2018. Secca infatti la risposta ad un giornalista: "So che state aspettando, ma non è questo il giorno in cui svelerò qualcosa". Parole importanti, che forse sottolineano la voglia del calciatore di riflettere ancora su sul futuro. L'amore per l'Atletico è forte, il richiamo del Barcellona non è però da escludere.

In contemporanea, a Radio Marca Koke ha "lanciato un segnale" al compagno: "Tutti noi e tutti i tifosi dell’Atletico speriamo che prosegua la sua avventura con noi. Griezmann ha un contratto e vogliamo che rimanga. E’ un giocatore totale, ma la decisione sul suo futuro è sua. Se rimane, siamo tutti contenti. Se va via, la vita continua". Da vero colchonero, il centrocampista centrale ha sottolineato l'importanza del club rispetto al singolo, invitando ma non pregando Griezmann di restare.

Come se non bastasse, Leo Messi ha chiamato il collega offensivo: "on so se l’acquisto di Griezmann sia prioritario per il club, ma per conquistare ciò che vogliamo, ovvero la Champions League, bisogna avere i giocatori migliori. E Antoine Griezmann è sicuramente tra questi" ha detto a Sport.