Mondiali Russia 2018 - Francia, problema alla caviglia per Mbappé, ma sabato dovrebbe esserci

Mancano quattro giorni all'esordio della Francia ai Mondiali e Mbappé sta tenendo tutti in ansia. Nell'allenamento odierno nel ritiro di Glebovets, l'attaccante del Paris Saint-Germain che lo prelevò un anno fa per la cifra-record di 180 milioni dal Monaco, si è accasciato al suolo in seguito ad un contatto con Adil Rami ed è stato subito soccorso dallo staff medico. Il giovane talento si è rialzato per provare a terminare la sessione, ma ha dovuto lasciare il campo rientrando sconsolato negli spogliatoi.

Dopo qualche ora proprio Mbappé ha rasserenato tutti su Twitter facendo rientrare l'allarme ringraziato i tifosi francesi per il grande affetto, ma anche per difendere l'ex rossonero: "Tranquilli ragazzi, è solo una botta. E lasciate in pace il mio amico Rami". Per avere la certezza della presenza in campo del giocatore in forza al PSG sabato alle 12.00 all'esordio nel mondiale contro l'Australia bisognerà aspettare i prossimi giorni per attendere l'esito degli esami completi. Lo staff medico dei Blues è ottimista riguardo alla sua presenza visto che la botta non avrebbe causato traumi importanti, né fratture o lesioni.

Di certo un brutta tegola per il ct Didier Deschamps.