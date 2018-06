Julen Lopetegui sarà il prossimo allenatore del Real Madrid

Google Plus

Colpo a sorpresa del Real Madrid, che per la prossima stagione si legherà contrattualmente a Julen Lopetegui. L'attuale CT della Nazionale Spagnola di Calcio, ora impegnato ai Mondiali, firmerà un contratto triennale, separandosi di fatto dalla federazione iberica con cui s'era precedentemente unito professionalmente fino al 2020.

Una vera e propria bomba di mercato, per gli spagnoli, che saranno pronti a ripartire dopo le vittorie di Zidane con un tecnico che non ha ancora dimostrato molto da allenatore. Lopetegui, portiere del Real Madrid dal 1989 al 1991, porta in dote una positiva esperienza con la Spagna, che potrebbe comunque vincere il Mondiale.