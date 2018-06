Messico, cambio forzato: entra Gutierrez, fuori uno sfortunato Reyes

A pochi giorni dal debutto mondiale contro la Germania, il Messico è costretto ad apportare un cambio nei 23 convocati per la spedizione russa. Il forte difensore centrale del Porto Diego Reyes - che all'occorrenza ha anche giocato in posizione più avanzata a centrocampo - dovrà infatti rinunciare alla competizione per un infortunio muscolare, occorsogli banalmente nel corso di un allenamento. Una forte beffa per uno dei cardini della rosa del Tricolor.

A comunicarlo, con una nota ufficiale, è stata la Federcalcio messicana, che ha anche precisato che al suo posto è stato convocato come sostituto, di corsa, Erick Gutiérrez, giovane centrocampista del Pachuca. Di certo non avrà l'esperienza internazionale di Reyes, ma potrà garantire un buon apporto in termini di qualità, essendo comunque uno dei centrocampisti più promettenti dell'intero movimento calcistico messicano.

Il posto di Reyes nell'undici titolare del Tricolor sarà preso invece da Edson Alvarez, giocatore anch'egli interessante, militante nel Club America. Il commissario tecnico Juan Carlos Osorio, dunque, è costretto a rivedere il suo possibile undici titolare in vista dell'esordio al Mondiale, in calendario domenica pomeriggio alle ore 17.00 contro la selezione tedesca. Completano il raggruppamento del Messico, la nostra bestia nera Svezia e la Corea del Sud.