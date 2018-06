Mondiali Russia 2018 - Gruppo A: Egitto-Uruguay è già una sfida decisiva

Nemmeno il tempo di cominciare che già questo Mondiale di Russia 2018 ci presenta una sfida interessante ed a tratti cruciale. La seconda partita del Gruppo A, Egitto-Uruguay, metterà infatti di fronte le due favorite al passaggio del turno, costrette a vincere per non veder complicato il cammino mondiale. In caso di sconfitta, infatti, la formazione perdente dovrebbe vincere contro la Russia - vittoriosa per 5-0 contro l'Arabia Saudita - e sperare in un aiuto da parte del fattore "differenza reti". Insomma, non c'è spazio per i calcoli, cosa valutata sia dal CT dei sudamericani Tabarez che da quello dei faraoni, quell'Hector Cuper voglioso di soddisfazioni dopo una carriera puntellata da secondi posti.

Secondo le ultime di formazione, l'Uruguay dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2. Davanti al portiere Muslera, Gimenez e Godin l'accoppiata di centrali, difensori di proprietà dell'Atletico Madrid e dunque abituati a giocare insieme ormai da tempo. Ai loro lati, spazio a Maxi Pereira e forse Diego Laxalt, provato come quarto di difesa nonostante le sue attitudini offensive. Nella zona centrale del campo, fiducia a Rodrigo Bentancur, affiancato da Matias Vecino. Piazzati come esterni di centrocampo, invece, Cristian Rodriguez e Nandez del Boca Juniors. Soprattutto Rodriguez sarà chiamato ad una grande prova, trascinando il gruppo grazie alla propria esperienza. In attacco pochi dubbi: Luis Suarez al fianco di Edinson Cavani.

Un più offensivo 4-2-3-1, invece, per l'Egitto, con Cuper che conta di recuperare appieno Mohamed Salah. Il miglior calciatore del Paese dei Faraoni dovrebbe scendere dunque in campo sulla trequarti, al fianco di Ramadan Sobhi e Abdallah Said, calciatori attualmente in forza allo Stoke City ed al KUPS. Davanti al portiere El Hadary, vera e propria istituzione del calcio egizio, difesa a quattro composta da Ahmed Fathi, Saad Samir, Ahmed Hegazy e Mohamed Abdel-Shafi. Rocciosa mediana, infine, completata da Hamed e Morsy. Un mix di talento e muscoli, dunque, per i faraoni, chiamati ad una grande prova per frenare una formazione lanciatissima verso la fase finale del torneo.

DI SEGUITO LE PROBABILI FORMAZIONI:

Egitto (4-2-3-1): El Hadary; Fathy, Samir, Hegazy, Abdel-Shafi; Hamed, Morsy; Salah, Said, Sobhi; Hassan. Ct: Cuper

Uruguay (4-4-2): Muslera; Maxi Pereira, Gimenez, Godin, Laxalt; Nandez, Bentancur, Vecino, Rodriguez; Suarez, Cavani. Ct: Tabarez