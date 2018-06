Russia 2018 - Buona la prima dei padroni di casa

Una Russia che inizia il mondiale in maniera molto convincente, seppur contro un avversario modesto. I padroni di casa dimostrano che le critiche negative piovute sulla Nazionale da parte dei media russi erano infondate. Ora, l' Arabia Saudita non era un esordio complesso e la Nazionale del presidente Putin (sorridente ieri in tribuna) ha vinto senza troppi problemi, ma le partite contro Egitto e Uruguay potrebbero sia confermare che smentire quello visto ieri.

Buone notizie sono arrivate dall'idea di mercato juventino Golovin. Gol su punizione alla Pirlo o, se si preferisce, alla Pjanic o Dybala, anche se il prezzo dei desideri di Marotta è aumentato dopo ieri. La Russia ha mostrato fantasia, corsa, spirito di gruppo, ma bisogna confermare il tutto. Prova brillante di Cheryshev (che fece perdere al Real una partita di Coppa del Re a tavolino, in quanto giocò pur essendo squalificato), autore ieri di una bella doppietta, seppur il primo gol un po' fortunato. Il secondo, invece, un tiro a giro meraviglioso dal limite. La difesa russa rimane da testare, con Akinfeev inoperoso e spettatore non pagante. Sicuramente, i match contro l' Egitto di Salah (recuperato dall'infortunio subito a Kiev) e l' Uruguay del duo Cavani-Suarez (che speriamo non morda nessuno), ci diranno le reali condizioni della difesa di casa.

Cherchesov, CT della Russia, può ritenersi soddisfatto della squadra vista a Mosca, che non sente il peso dell'esordio nel mondiale di casa, ma si carica di emozione e adrenalina e tira fuori la prestazione degna di un Mondiale. Cinque gol possono sembrare severi, ma in un girone, dove l'Uruguay è considerata la grande favorita, tra Russia ed Egitto potrebbero pesare molto i gol e la differenza reti per il secondo posto. Buona la prestazione di Smolov, sempre positivo se chiamato in causa. Nota di merito per Dzagoev, all'ennesima partita in Nazionale, ma sempre presente e grande trascinatore della Russia sulla fascia. Esordio positivo con ottime cose viste in campo dalla squadra di casa, che ha mostrato idee e gioco propositivo con cui poter provare a mettere in crisi anche le migliori, sulla carta almeno, del girone A. Per quanto riguarda gli aspetti negativi, bisogna aspettare un avversario diverso. Non resta che attendere la prossima partita per capire che Russia sarà.