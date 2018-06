Portogallo-Spagna in diretta, LIVE Mondiali Russia 2018 (20:00)

Google Plus

NOTE: Prima giornata del gruppo B dei Mondiali di Russia 2018: in campo scendono Portogallo-Spagna. Si comincia alle ore 20:00.

Spagna: (4-3-3): De Gea; Odriozola, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Thiago Alcantara, Koke, Iniesta; David Silva, Diego Costa, Isco. All. Hierro

Portogallo: (4-4-2): Rui Patricio; Cédric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Bernardo Silva, Carvalho, Joao Moutinho, Joao Mario; Guedes, Cristiano Ronaldo. All. Santos

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Portogallo-Spagna, match valido per la prima giornata del gruppo B dei Mondiali di Russia 2018. Il calcio d'inizio, previsto per le ore 20:00, verrà fischiato dall'arbitro italiano Gianluca Rocchi.

Diretta Portogallo-Spagna

Twitter Selecao Portugal

QUI PORTOGALLO

Vincere è difficile, ripetersi di più. Il Portogallo sa bene di poter difficilmente avanzare pretese per una vittoria finale, ma rimane comunque una di quelle squadre contro cui è difficile giocare. E già il match di oggi potrà dare una dimensione ai ragazzi das Quinas, alle loro ambizioni e i loro sogni.

Fernando Santos e la sua sapiente gestione del gruppo rimangono le armi migliori a disposizione di questa Seleçao. Il CT ha già preso delle scelte importanti in sede di convocazione, lasciando a casa Joao Cancelo e Nani, premiando al loro posto il più difensivo Cédric Soares e Gonçalo Guedes.

Proprio quest'ultimo dovrebbe fare coppia con l'immancabile Cristiano Ronaldo nel 4-4-2 dei lusitani. Sulle fasce dovrebbero agire Bernardo Silva e l'ex Inter Joao Mario, con Carvalho e Joao Moutinho in mediana. Nel reparto difensivo, dovrebbero trovare spazio Soares, Pepe, Fonte e Guerreiro. In porta ovviamente Rui Patricio.

Live Portogallo-Spagna

QUI SPAGNA

La Spagna ha fatto le spese con il principio della difficoltà del ripetersi già nel 2014, quando è stata eliminata ai gironi. Il processo di rinnovamento iniziato allora sembra aver dato i suoi frutti ed adesso la Roja è nuovamente fra le favorite per la vittoria finale, grazie ad un undici a tutta qualità.

O perlomeno queste erano le premesse più o meno una settimana fa, prima che scoppiasse il caos che ha portato all'esonero del CT Julen Lopetegui. La federcalcio locale ha optato per un'opzione homemade, nominando Fernando Hierro come nuovo allenatore. Ma le sue prime scelte non dovrebbero toccare i vecchi princìpi tattici.

Sarà ancora 4-3-3, con De Gea in porta e davanti a lui la coppia Piqué-Sergio Ramos. Già ieri raccontavamo di Odriozola sulla destra, con Carvajal in riposo precauzionale, e Jordi Alba a sinistra. A centrocampo invece ecco Thiago Alcantara, Koke ed Iniesta. David Silva (o Asensio) ed Isco dovrebbero supportare Diego Costa in avanti.

Diretta live Portogallo-Spagna

ARBITRO

Gianluca Rocchi è una delle eccellenze italiane dell'arbitraggio, avendo diretto più di 400 partite professionistiche. Oggi sarà supportato dai connazionali Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini, con Ryuji Sato (giapponese) come quarto uomo. Ricordiamo che in questa competizione è attiva la VAR.