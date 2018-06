Terminata Egitto-Uruguay, LIVE Mondiali Russia 2018 (0-1): La decide Gimenez!

16.04 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Patrick Sermon ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto finale: Uruguay batte Egitto per 1-0 con il gol di Gimenez!

16.00 - Dispiace a tutti per l'Egitto che ha disputato una grande gara, ha giocato con coraggio e con grinta cercando di mettere in mostra tutte le qualità a disposizione ma che alla fine si è dovuto arrendere alla qualità tecnica dell'Uruguay che, con grande fatica, è riuscito ad ottenere i 3 punti fondamentali per agguantare al primo posto la Russia. Partita più vivace nel secondo tempo, dove entrambe le squadre hanno dato spettacolo, in particolare il portiere egiziano El Shenawy che ha salvato la propria squadra più di una volta ma che non ha potuto nulla sul colpo di testa di Gimenez.

15.55- Termina il match. Risultato finale di 0-1.

95' Giallo per Hegazi dopo aver aver commesso fallo su Suarez.

94' Tenta il lancio lungo Hegazi per Trezeguet, respinge Gimenez.

93' Resta a terra Trezeguet che non ce la fa più.

90'+5'

89' GOOOOOOOOOOOOL DELL'URUGUAY, HA SEGNATO GIMENEZ: il numero 2, su cross di Sanchez, stacca più in alto di tutti e trova l'angolo alto. 1-0!

87' PALO DI CAVANI DOPO LA CONCLUSIONE DALLA DISTANZA DA PUNIZIONE.

86' Fallo dal limite dell'area di Faithy su Cavani.

85' Cerca di fare tutto da solo Suarez, fermato da Gabr.

83' ALTRO MIRACOLO DI EL SHENAWY SU TIRO DI CAVANI: il numero 21 calcia senza pensarci al volo, trova l'angolo ma trova anche il portiere egiziano che vola sul secondo palo e devia la sfera.

82' Ultimo cambio per l'Egitto: esce Warda, entra Sobhy.

80' Destro di Elneny sul fondo che aveva cercato il colpo sotto per beffare Muslera. Ottima prova per i ragazzi di Cuper.

78' Percussione sulla sinistra di Karhaba che cerca in mezzo qualcuno ma Caceres legge bene e chiude.

77' Grande anticipo di Godin, palla che arriva a Sanchez che la rimette sulla corsa di Godin, ma il numero 3 è sfinito e non riesce a prendere la sfera.

75' Porta pressione l'Uruguay sulla trequarti avversaria.

73' Altra occasione mancata per Suarez, imbucato ancora una volta da Cavani, tutto solo davanti alla porta tenta di saltarlo ma El Shenawy di intelligenza resta in piedi e blocca il numero 9 uruguagio.

72' Bell'azione dell'Egitto con Elneny che allarga per Faithy, il numero 7 tira forte ma centrale.

71' Fallo di Morsy su Cavani.

70' Parte Sanchez che trova Cavani, il numero 21 trova la girata ma trova la mano di Caceres che ferma tutto.

69' Corner per l'Uruguay.

67' Prepara il destro Sanchez respinto dalla spalla di Hegazi.

66' Palla in verticale di Bentancur per Suarez, ma ancora Hegazi chiude con puntualità.

64' Perde palla Varela, la recupera Trezeguet, ma Varela ritorna e riprende la sfera.

63' Bella palla invitante di Caceres ma anticipa Hegazi.

62' Palla di Bentancur a cercare Suarez ma il numero 9 è in fuorigioco.

61' Fallo di Mohsen su Bentancur.

60' Potenziale contropiede per l'Egitto non sfruttato da Warda che sbaglia un pallone orizzontale per Elneny.

59' Doppio cambio per l'Uruguay: escono Nandez e De Arrascaeta, entrano Sanchez e Rodriguez.

57' Palla di Bentancur a cercare Suarez che controlla col destro ma è sfortunato nel rimpallo e perde il pallone.

55' Cerca la conclusione balistica dalla distanza Trezeguet che colpisce malissimo la sfera.

54' Fallo di Elneny su Vecino.

52' Chiuso in maniera pulita Suarez da Fathy.

51' Occasione per l'Egitto con la percussione di Trezeguet che salta Varela, cerca il passaggio per Mohsen ma Godin chiude tutto.

49' Primo cambio forzato dell'Egitto: esce Hamed, entra Morsy.

48' Resta a terra Hamed. Il numero 8 non ce la fa e chiede il cambio.

47' Fallo di di De Arrascaeta su Hamed.

46' Paratona di El Shenawy sul tiro a botta sicura di Suarez dopo una grande palla di Cavani.

15.04 - Si riparte! Pallone mosso dall'Egitto.

15.03 - Squadre nuovamente in campo!

14.54 - Primi 45' non particolarmente entusiasmanti da tutti i punti di vista. Due squadre che, al momento, si equivalgono. L'Uruguay avrebbe dovuto far sicuramente meglio, i traversoni in area arrivano ma sul portiere. Cavani e Suarez non stanno giocando una gara brillante, in modo particolare l'attaccante del Barça, determinante negativamente visto il gol divorato davanti alla porta. Un Egitto che sta facendo la sua gara, coraggioso e molto attento in fase difensiva e chi lo sa se, con un ipotetico ingresso di Salah, la gara non si faccia più esaltante. Ora una breve pausa, a tra poco!

14.47 - Finisce il primo tempo. Risultato parziale di 0-0.

45' Fuorigioco di Warda.

45'+1'

44' Altro traversone sbagliato per l'Uruguay questa volta con Nandez che spara lontano.

42' Cross di Elsaid troppo lungo per tutti.

41' Possesso della Celeste che tenta di alzare il baricentro.

39' Resta dolorante sul suolo Warda dopo aver cercato una sforbiciata.

38' Bel break di Godin che avanza fino alla trequarti, imbuca De Arrascaeta che controlla in malo modo con l'esterno destro la sfera che finisce sul fondo.

37' Cross lungo di Varela sempre a cercare Cavani, ma ancora una volta il cross è sul portiere.

35' Palla alta di De Arrascaeta su Nandez che con uno stacco di testa tenta la giocata per Suarez, ma El Shenawy non ha problemi a recuperare la sfera.

33' Gioco che dell'Egitto che si sviluppa maggiormente sulla catena di sinistra con Abdel-Shafy che crossa ma la spinge troppo su Muslera.

31' Cross di De Arrascaeta ma El Shenawy blocca.

30' Giro palla dell'Uruguay amministrato dai piedi delicati di Bentancur.

29' Conclusione dalla distanza di Vecino che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

28' Cross dalla destra di Warda troppo su Muslera che la prende facilmente.

27' Possesso dell'Egitto che cerca di rifiatare.

25' Palla troppo lunga di Bentancur che cercava in profondità De Arrascaeta ma El Shenawy blocca.

24' Solo illusione ottica sull'ipotetico gol di Suarez che si divora un gol clamoroso: corner dalla destra, palla che arriva sul secondo palo al numero 9 che tutto solo la mette sul fondo.

22' Giocata fenomenale di Cavani che fa finta di tirare, salta Aly Gaba e calcia al volo ma Hegazy devia in corner.

21' Primo corner per la Celeste.

20' Si lascia cadere Abdalla su pressione di Godin, per Kuipers tutto regolare.

19' Gioco a tre dell'Egitto molto complicato e che di fatto non si chiude.

18' Palla lunga di Hegazy a cercare Warda, che viene ostacolato da Caceres e sfera che finisce nelle mani di Muslera.

16' Parte Elsaid che la mette sul secondo per Hegazy, anticipato da Godin.

15' Fallo sulla trequarti di Bentancur su Warda, dopo un errore di Caceres.

13' Bell'azione della Celeste tutta in verticale, con Vecino che verticalizza e premia la sovrapposizione di Varela, trova Suarez in mezzo che non riesce a colpire con forza la sfera spedendola fuori.

11' Prima conclusione dell'Egitto con Trezeguet che, dopo una serie di rimpalli, tenta la girata al volo ma Muslera blocca con sicurezza.

10' Fallo di Caceres che si aggrappa a Warda.

9' Bravo Godin che, con esperienza, trova le gambe di Mohsen e guadagna la rimessa dal fondo.

7' Prima parata sicura di El Shenawy su tiro dalla distanza di Cavani.

6' Cross di Cavani dalla sinistra respinto da Gabr.

5' Cambio di gioco totalmente sbagliato da Suarez che cercava Nandez.

4' Bella percussione di Trezeguet che costringe Godin al fallo laterale.

3' Primo fallo della gara con Hamed che frana su Cavani.

2' Primo giro palla anche per i ragazzi di Cuper che cercano di alzare il proprio baricentro.

1' Primo possesso della Celeste con i due centrali.

14.00 - Si parte! Primo pallone mosso dall'Uruguay!

13.56 - Spazio agli inni delle due nazionali.

13.54 - Squadre in campo!

13.46 - Squadre rientrate negli spogliatoi. A breve inizierà Egitto-Uruguay, mi raccomando, non mancate!

13.35 - Riscaldamento iniziato ormai da un po' di tempo. Allo Stadio Centrale di Ekaterinburg c'è aria di attesa per questo match che, sicuramente, darà spettacolo.

13.24 - La risposta dell'Uruguay (4-4-2):Muslera; Varela, Gimenez, Godin, Caceres; Nandez, Vecino, Bentancur, De Arrascaeta; Cavani, Suarez. All.Tabarez

13.22 - La formazione ufficiale dell'Egitto (4-2-3-1):El Shenawy; Fathy, Gabr, Hegazy, Abdel-Shafi; Hamed, Elneny; Warda, Elsaid, Trezeguet; Mohsen. All. Cuper

13.17 - A breve vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Egitto-Uruguay, match valido per la prima giornata del gruppo A dei Mondiali di Russia 2018. Il calcio d'inizio, previsto per le ore 14:00 , verrà fischiato dall'arbitro olandese Bjorn Kuipers.

Diretta Egitto-Uruguay

QUI EGITTO

Una qualificazione arrivata "last minute" per i ragazzi del C.T. Hector Cuper. Gli egiziani hanno faticato più del dovuto con il Congo, ultima del girone. La squadra egiziana doveva per forza vincere ed era riuscita a sbloccare la gara al minuto 63, ma poi a 3' dalla fine gli africani pareggiano ed è il solito Salah a risolvere la situazione calciando il rigore della vittoria.

Mohamed Salah che, molto probabilmente, non scenderà in campo dal primo minuto quest'oggi a causa dei postumi del brutto infortunio alla spalla subito in finale di Champions che ha severamente messo in rischio la sua partecipazione ai Mondiali di Russia. I ragazzi dell'Hombre vertical vorranno sicuramente far bene.

L'Egitto dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. In porta El Hadary, davanti a sé a partire da destra Fathy, Samir, Hegazy e Abdel-Shafi. Sulla mediana ci saranno Hamed e Morsy, mentre sulla trequarti il tridente sarà composto da Trezeguet, Said e Sobhi. Unica punta Hassan.

Live Egitto-Uruguay

QUI URUGUAY

Il Brasile si è qualificato con il primo posto nelle qualifiche CONMEBOL, a l'Uruguay è stato agevolmente seconda forza del gruppo in quella che è stata una comoda campagna di qualificazione per le consuete potenze del calcio sudamericano.

Chiave del successo da attribuire al "Matador" Edinson Cavani che ha letteralmente trasportato a suon di gol la Celeste, siglando nelle qualificazioni 10 gol, tre più di ogni altro giocatore presente nelle qualificazioni. Saranno lui el Suarez a condurre l'attacco uruguagio.

Per quanto riguarda la formazione titolare, Oscar Tabarez avrebbe optato per un 4-4-2. Tra i pali Muslera, quartetto difensivo composto da Varela, Gimenez, Godin e Laxalt. In mezzo a centrocampo Bentancur e Vecino, agiranno da tornanti Rodriguez e Nandez. Coppia d'attacco formata da Suarez e Cavani.