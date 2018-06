Russia 2018, la conferenza stampa di Gareca prima di Perù-Danimarca

Il Perù è pronto per il suo esordio mondiale, 36 anni dopo l'ultima volta, in quel 1982 indimenticabile per tutti gli italiani. Per i sudamericani il girone con la Francia e la Danimarca non è dei più agevoli, ma il CT Gareca è convinto che i suoi ragazzi se la possono giocare alla pari con tutti. A partire dall'esordio contro la Danimarca.

In conferenza stampa, Gareca si mostra fiducioso, nonostante la differenza di struttura fisica in favore dei danesi: "Lo sappiamo e siamo abituati a giocare con squadre che hanno forza fisica e l'abbiamo studiato abbastanza bene come problema, siamo in grado di neutralizzarlo, ma fortunatamente questo è uno sport che dà possibilità diverse a seconda della stazza fisica delle squadre. Il calcio è particolare perché tutte le altezze coesistono, penso che abbiamo le dimensioni fisiche ideali per questa competizione.

Eriksen? È un valore molto importante per la Danimarca, ben noto nel calcio internazionale. Ma abbiamo anche noi giocatori di quel livello. Potremo chiedere molto ai nostri per giocare contro uomini di quel livello, ma è anche una motivazione extra.

La nostra condizione? La squadra è cresciuta partita dopo partita. Abbiamo superato le avversità e questo ha prodotto una crescita che ci ha permesso di essere in questo ciclo. Spero che questa crescita ci consenta di adattarci rapidamente alla concorrenza di una Coppa del mondo. L'ansia è qualcosa di normale. Non solo del Perù, ma di tutte le selezioni. Vedo i ragazzi calmi. Ci siamo anche preparati a superare situazioni fisiche e mentali sfavorevoli".