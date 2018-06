Egitto, il rammarico di Cuper: "Dispiace perdere così"

L'Egitto stecca al debutto, perdendo di misura, 1-0, contro l'Uruguay. Il gol che ha rovinato il debutto ai nordafricani porta la firma del difensore centrale Gimenez. Il commissario tecnico Hector Cuper è dispiaciuto di quanto successo in campo: "Abbiamo provato a fare il possibile, sono ancora certo che possiamo fare un grande Mondiale. Abbiamo perso, ma i ragazzi hanno dato tutto e sono certo che nelle prossime partite faranno ancora meglio. Oggi è stata una grande partita contro una grandissima squadra, quello che mi dà fastidio è aver perso all'ultimo minuto con un gol subito su palla inattiva".

A domanda specifica riguarda le condizioni fisiche dell'asso della nazionale egiziana, Mohamed Salah, il ct ha così risposto: "Salah è un giocatore importante per noi, ma bisogna avere una buona squadra. Salah avrà un ruolo importante nei prossimi match. Non volevamo correre rischi in questo match, ma credo che ora abbia recuperato al meglio in vista del prossimo match. Ha subìto in Champions League un infortunio un pò particolare, e dil percorso riabilitativo in questi casi è sempre delicato. Lo avremo di sicuro nelle prossime due partite, a questo punto per noi fondamentali".

L'Egitto ha tenuto bene botta agli avversari in difesa, ma è stato in fase avanzata a denotare i maggiori limiti: "Abbiamo creato poco, ma anche per merito dei loro difensori, bravi a toglierci situazioni di gioco semplici. Noi comunque non siamo solo Salah, ho 23 giocatori su cui posso contare. Abbiamo altre due gare per tentare di passare il turno, in questo raggruppamento può accadere di tutto".